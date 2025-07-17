https://ria.ru/20250717/peterburg-2029746260.html

Петербургу выделят 15 миллиардов рублей на Большой Смоленский мост

Петербургу выделят 15 миллиардов рублей на Большой Смоленский мост - РИА Новости, 17.07.2025

Петербургу выделят 15 миллиардов рублей на Большой Смоленский мост

Санкт-Петербургу планируется выделить казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 миллиардов рублей на строительство Большого Смоленского моста, эти... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:11:00+03:00

2025-07-17T17:11:00+03:00

2025-07-17T17:11:00+03:00

строительство

санкт-петербург

россия

нева (река)

александр беглов

марат хуснуллин

александр невский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:266:3027:1968_1920x0_80_0_0_fe66c136d4ecef8bd48d7bb0aa3c24f9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургу планируется выделить казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 миллиардов рублей на строительство Большого Смоленского моста, эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной сети Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Комиссия рассмотрела заявки от субъектов Российской Федерации на участие в отборе проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. В том числе обсудили выделение Петербургу дополнительных средств в размере 15 миллиардов рублей на строительство Большого Смоленского моста", - говорится в сообщении. По словам Беглова, будущий мост имеет высокую социально-экономическую, историко-культурную и научно-техническую значимость для Петербурга. "Эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Реализуется уникальный мегапроект XXI века - с сохранением гармоничного архитектурного ансамбля города. Мост обеспечит транспортное сообщение между левобережной и правобережной частями Невского района. Он даст возможность жителям города строить маршруты в объезд исторического центра Петербурга. Появится альтернативный маршрут с многоуровневыми транспортными развязками", – сказал губернатор. Отмечается, что получены положительные заключения всех федеральных органов исполнительной власти и организаций о соответствии инфраструктурного проекта установленным требованиям. В настоящее время строительство первого за 40 лет разводного моста через Неву идет с опережением графика. Арочные пролеты переправы будут гармонично сочетаться с историческими петербургскими разводными мостами. Большой Смоленский мост соединит самые протяженные и загруженные участки набережных между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Она упростит передвижение для более чем 800 тысяч жителей и гостей Петербурга – автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов. При движении со стороны Фрунзенского и Московского районов сократится расстояние и время движения в сторону правобережной части Невского района. Беглов поблагодарил Хуснуллина за взаимодействие, помощь и возможность реализации проекта строительства Большого Смоленского моста, говорится в сообщении.-0-

https://ria.ru/20250329/peterburg-2008179717.html

https://ria.ru/20250531/peterburg-2020150666.html

санкт-петербург

россия

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

строительство, санкт-петербург, россия, нева (река), александр беглов, марат хуснуллин, александр невский, общество