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Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2025
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11:42 17.07.2025 (обновлено: 12:06 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/peredacha-2029649659.html
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2025
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник
Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого... РИА Новости, 17.07.2025
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россия
вооруженные силы украины
украина
санкт-петербург
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ.В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч."Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.
https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник

РФ передаст Украине в общей сложности еще 3000 тел военных ВСУ

© Фото : Владимир Мединский/TelegramПередача тел погибших солдат ВСУ
Передача тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Передача тел погибших солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч.
"Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин прокомментировал передачу Украине тел боевиков ВСУ
27 июня, 17:40
 
РоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСанкт-ПетербургВладимир ПутинВ мире
 
 
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