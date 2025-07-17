https://ria.ru/20250717/peredacha-2029649659.html
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2025
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник
Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:42:00+03:00
2025-07-17T11:42:00+03:00
2025-07-17T12:06:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
украина
санкт-петербург
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023111803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97386b281b5665752bda38ca2b7fd90e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ.В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч."Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.
https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023111803_0:0:1232:924_1920x0_80_0_0_b8d05a9341ac8b947c6fdfa819618d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире
Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник
РФ передаст Украине в общей сложности еще 3000 тел военных ВСУ