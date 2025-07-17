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Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник

Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2025

Россия передаст Украине еще 3000 тел солдат ВСУ, сообщил источник

Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:42:00+03:00

2025-07-17T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ.В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч."Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.

https://ria.ru/20250627/tela-2025901072.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, санкт-петербург, владимир путин, в мире