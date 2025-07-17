На Урале обнаружили следы доисторических существ
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. / Полевая фотография поверхности пород с дисковидными органами прикрепления Aspidella sp. и стеблевидными отростками
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Специалисты Геологического института РАН обнаружили в Пермском крае следы первых многоклеточных существ, живших на Земле более полумиллиарда лет назад. Находки с берегов Широковского водохранилища дают новые данные о строении и образе жизни древних мягкотелых животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ.
Первые сложно устроенные организмы на планете не имели жесткого скелета. Их можно обнаружить только по отпечаткам на горных породах, поэтому в палеонтологической летописи так называемая эдиакарская фауна сохранилась плохо, добавили в Российском научном фонде (РНФ).
Мягкий и беззубый. Ученые выяснили, как выглядел первый хищник на Земле
6 августа 2022, 08:00
Представительный палеонтологический материал позднего эдиакария (570–550 миллионов лет назад) ранее был найден лишь в нескольких местах планеты — в Северной Америке, Африке, Австралии и на побережье Белого моря в России. Еще одно место, где сохранились следы древнейших существ, было обнаружено в 1977 году советским геологом Юрием Беккером в Пермском крае на побережье Широковского водохранилища в урочище Красная Горка, однако эта местность в дальнейшем не исследовалась, рассказал заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН (ГИН РАН) Антон Колесников.
«
"В прошлом году мы целый месяц провели на берегах Широковского водохранилища, которое было частично спущено при проведении плановых работ на Широковской ГЭС. В береговых обнажениях этого водохранилища мы не только нашли остатки существ, о которых писал Беккер, но и обнаружили отпечатки организмов других родов, в том числе в новом местонахождении – у подножия горы Лысая", — добавил специалист.
Наибольшее количество находок – это дисковидные отпечатки существ, относимых к родам Aspidella, Mawsonites и Hiemalora, а также цепочкообразные многокамерные Palaeopascichnidae. По словам Колесникова, такие объекты не являются редкостью, но в данной местности они обнаружены впервые. В некоторых случаях дисковидные отпечатки органов прикрепления сопровождались стеблевидным отростком, который практически не сохранялся в палеонтологической летописи.
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
Отпечаток эдиакарского мягкотелого организма. Неполная сохранность не позволяет описать его в полной мере.
Отпечаток эдиакарского мягкотелого организма. Неполная сохранность не позволяет описать его в полной мере.
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
1 из 3
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. / Отпечатки первых на Урале рангеоморфных Rangea sp. организмов с листовидной формой и фрактальными модулями.
Отпечатки первых на Урале рангеоморфных Rangea sp. организмов с листовидной формой и фрактальными модулями.
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
2 из 3
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. / Отпечатки палеопаскихнид на горной породе
Отпечатки палеопаскихнид на горной породе
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
3 из 3
Отпечаток эдиакарского мягкотелого организма. Неполная сохранность не позволяет описать его в полной мере.
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
1 из 3
Отпечатки первых на Урале рангеоморфных Rangea sp. организмов с листовидной формой и фрактальными модулями.
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
2 из 3
Отпечатки палеопаскихнид на горной породе
© Фото : Gondwana Research/Anton Kolesnikov et al. /
3 из 3
Кроме того, ученые ГИН РАН обнаружили следы существ, которые раньше не встречались на Среднем Урале – рангеоморфов – организмов, имеющих листовидную или перьевидную форму, состоящих из самоподобных модулей разного порядка.
"Они имели похожую на перышко структуру, от которой отходила "корона" — некоторое количество листовидных отростков-модулей разного порядка, подобно фрактальным фигурам в геометрии, обладающим свойствами самоподобия. В отличие от ранее известных рангеоморфов из других местонахождений в мире, уральские обитали исключительно на мелководье", — объяснили в фонде.
Таким образом, российские геологи приоткрыли новый скрытый ящик Пандоры, детальные будущие исследования которого принесут немало новых открытий и знаний о самых древних в мире животных, подытожил Антон Колесников.
В России нашли зубы предка мегалодона
30 августа 2024, 03:00
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Результаты представлены в Gondwana Research.