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На Урале обнаружили следы доисторических существ

На Урале обнаружили следы доисторических существ - РИА Новости, 17.07.2025

На Урале обнаружили следы доисторических существ

Специалисты Геологического института РАН обнаружили в Пермском крае следы первых многоклеточных существ, живших на Земле более полумиллиарда лет назад. Находки... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:00:00+03:00

2025-07-17T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Специалисты Геологического института РАН обнаружили в Пермском крае следы первых многоклеточных существ, живших на Земле более полумиллиарда лет назад. Находки с берегов Широковского водохранилища дают новые данные о строении и образе жизни древних мягкотелых животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ.Первые сложно устроенные организмы на планете не имели жесткого скелета. Их можно обнаружить только по отпечаткам на горных породах, поэтому в палеонтологической летописи так называемая эдиакарская фауна сохранилась плохо, добавили в Российском научном фонде (РНФ).Представительный палеонтологический материал позднего эдиакария (570–550 миллионов лет назад) ранее был найден лишь в нескольких местах планеты — в Северной Америке, Африке, Австралии и на побережье Белого моря в России. Еще одно место, где сохранились следы древнейших существ, было обнаружено в 1977 году советским геологом Юрием Беккером в Пермском крае на побережье Широковского водохранилища в урочище Красная Горка, однако эта местность в дальнейшем не исследовалась, рассказал заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН (ГИН РАН) Антон Колесников."В прошлом году мы целый месяц провели на берегах Широковского водохранилища, которое было частично спущено при проведении плановых работ на Широковской ГЭС. В береговых обнажениях этого водохранилища мы не только нашли остатки существ, о которых писал Беккер, но и обнаружили отпечатки организмов других родов, в том числе в новом местонахождении – у подножия горы Лысая", — добавил специалист.Наибольшее количество находок – это дисковидные отпечатки существ, относимых к родам Aspidella, Mawsonites и Hiemalora, а также цепочкообразные многокамерные Palaeopascichnidae. По словам Колесникова, такие объекты не являются редкостью, но в данной местности они обнаружены впервые. В некоторых случаях дисковидные отпечатки органов прикрепления сопровождались стеблевидным отростком, который практически не сохранялся в палеонтологической летописи.Кроме того, ученые ГИН РАН обнаружили следы существ, которые раньше не встречались на Среднем Урале – рангеоморфов – организмов, имеющих листовидную или перьевидную форму, состоящих из самоподобных модулей разного порядка."Они имели похожую на перышко структуру, от которой отходила "корона" — некоторое количество листовидных отростков-модулей разного порядка, подобно фрактальным фигурам в геометрии, обладающим свойствами самоподобия. В отличие от ранее известных рангеоморфов из других местонахождений в мире, уральские обитали исключительно на мелководье", — объяснили в фонде.Таким образом, российские геологи приоткрыли новый скрытый ящик Пандоры, детальные будущие исследования которого принесут немало новых открытий и знаний о самых древних в мире животных, подытожил Антон Колесников.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Результаты представлены в Gondwana Research.

https://ria.ru/20220806/khischnik-1807545736.html

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пермский край, урал, земля, российская академия наук, российский научный фонд, университетская наука, открытия - риа наука, наука