Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат"
Алаудинов сообщил, что Пасечник отметил бойцов "Ахмата" званием Героя ЛНР
Бойцы "Ахмата". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат", присвоив им звание Героя Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Спецназ "Ахмат" участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики, в том числе Рубежного, Северодонецка, Кременной и Лисичанска. Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости об освобождении спецназом "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом 36 населенных пунктов ЛНР в первый год проведения специальной военной операции (СВО).
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"Глава Луганской Народной Республики, дорогой брат Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ. Заместителя командира генерал-майора Ганшаева Исмаила, Панагиотидиса Симоса (посмертно) и командира 1-го батальона 7-й бригады 2-го армейского корпуса - участников специальной военной операции, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного долга, высшим званием "Герой Луганской Народной Республики", - сообщил Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" выразил признательность главе ЛНР.
"Выражаю глубокую признательность Леониду Ивановичу за высокую оценку героического труда бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, а также за многолетнюю поддержку и внимание к защитникам Отечества", - сказал Алаудинов.