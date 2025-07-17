https://ria.ru/20250717/nagrada-2029810555.html

Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат"

Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 17.07.2025

Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат"

Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат", присвоив им звание Героя Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:41:00+03:00

2025-07-17T21:41:00+03:00

2025-07-17T21:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

рубежное

апти алаудинов

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800175923_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_14bee3c3315be32d5f8dc365529e6ee2.jpg

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат", присвоив им звание Героя Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Спецназ "Ахмат" участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики, в том числе Рубежного, Северодонецка, Кременной и Лисичанска. Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости об освобождении спецназом "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом 36 населенных пунктов ЛНР в первый год проведения специальной военной операции (СВО). "Глава Луганской Народной Республики, дорогой брат Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ. Заместителя командира генерал-майора Ганшаева Исмаила, Панагиотидиса Симоса (посмертно) и командира 1-го батальона 7-й бригады 2-го армейского корпуса - участников специальной военной операции, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного долга, высшим званием "Герой Луганской Народной Республики", - сообщил Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" выразил признательность главе ЛНР. "Выражаю глубокую признательность Леониду Ивановичу за высокую оценку героического труда бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, а также за многолетнюю поддержку и внимание к защитникам Отечества", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20250316/bojtsy-2005348228.html

луганская народная республика

россия

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, россия, рубежное, апти алаудинов, леонид пасечник