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Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/nagrada-2029810555.html
Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат"
Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 17.07.2025
Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат"
Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат", присвоив им звание Героя Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:41:00+03:00
2025-07-17T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
рубежное
апти алаудинов
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат", присвоив им звание Героя Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Спецназ "Ахмат" участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики, в том числе Рубежного, Северодонецка, Кременной и Лисичанска. Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости об освобождении спецназом "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом 36 населенных пунктов ЛНР в первый год проведения специальной военной операции (СВО). "Глава Луганской Народной Республики, дорогой брат Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ. Заместителя командира генерал-майора Ганшаева Исмаила, Панагиотидиса Симоса (посмертно) и командира 1-го батальона 7-й бригады 2-го армейского корпуса - участников специальной военной операции, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного долга, высшим званием "Герой Луганской Народной Республики", - сообщил Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" выразил признательность главе ЛНР. "Выражаю глубокую признательность Леониду Ивановичу за высокую оценку героического труда бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, а также за многолетнюю поддержку и внимание к защитникам Отечества", - сказал Алаудинов.
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луганская народная республика, россия, рубежное, апти алаудинов, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Рубежное, Апти Алаудинов, Леонид Пасечник
Глава ЛНР наградил бойцов спецназа "Ахмат"

Алаудинов сообщил, что Пасечник отметил бойцов "Ахмата" званием Героя ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы "Ахмата"
Бойцы Ахмата - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы "Ахмата". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат", присвоив им звание Героя Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Спецназ "Ахмат" участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики, в том числе Рубежного, Северодонецка, Кременной и Лисичанска. Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости об освобождении спецназом "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом 36 населенных пунктов ЛНР в первый год проведения специальной военной операции (СВО).
«
"Глава Луганской Народной Республики, дорогой брат Леонид Пасечник наградил бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ. Заместителя командира генерал-майора Ганшаева Исмаила, Панагиотидиса Симоса (посмертно) и командира 1-го батальона 7-й бригады 2-го армейского корпуса - участников специальной военной операции, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного долга, высшим званием "Герой Луганской Народной Республики", - сообщил Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" выразил признательность главе ЛНР.
"Выражаю глубокую признательность Леониду Ивановичу за высокую оценку героического труда бойцов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, а также за многолетнюю поддержку и внимание к защитникам Отечества", - сказал Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияРубежноеАпти АлаудиновЛеонид Пасечник
 
 
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