https://ria.ru/20250717/minpromtorg-2029765136.html
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды - РИА Новости, 17.07.2025
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды
Минпромторг России предложил продлить действие эксперимента по выявлению поставок некачественной пищевой продукции в социальные учреждения до конца октября... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:08:00+03:00
2025-07-17T18:08:00+03:00
2025-07-17T18:08:00+03:00
россия
хабаровский край
новосибирская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155479/72/1554797204_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b81a0674332e8e6c73c28bdea55678d6.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить действие эксперимента по выявлению поставок некачественной пищевой продукции в социальные учреждения до конца октября этого года, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минпромторгом и размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент по использованию возможностей госинформсистемы маркировки для противодействия поступлению небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения социальной сферы проводится в Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Московской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге с 1 декабря 2024 года. Согласно постановлению правительства, утверждающему его проведение, срок проведения эксперимента заканчивается 31 августа 2025 года. "Минпромторг России предлагает продлить срок проведения эксперимента до конца октября 2025 года... Продление эксперимента позволит продолжить отработку проектируемых моделей пресечения нелегальных и опасных поставок в систему социального питания", - говорится в сообщении Минпромторга РФ. Оператором государственной информационной системы маркировки, на базе которой проводится эксперимент, является ООО "Оператор-ЦРПТ".
https://ria.ru/20250601/kategorii-2020305645.html
россия
хабаровский край
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155479/72/1554797204_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_83afd487ae6b5a2c6bc929b0bf628295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровский край, новосибирская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Хабаровский край, Новосибирская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды
Эксперимент по выявлению некачественной еды в соцучреждениях могут продлить