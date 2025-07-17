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Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды - РИА Новости, 17.07.2025
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18:08 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/minpromtorg-2029765136.html
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды - РИА Новости, 17.07.2025
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды
Минпромторг России предложил продлить действие эксперимента по выявлению поставок некачественной пищевой продукции в социальные учреждения до конца октября... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:08:00+03:00
2025-07-17T18:08:00+03:00
россия
хабаровский край
новосибирская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить действие эксперимента по выявлению поставок некачественной пищевой продукции в социальные учреждения до конца октября этого года, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минпромторгом и размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент по использованию возможностей госинформсистемы маркировки для противодействия поступлению небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения социальной сферы проводится в Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Московской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге с 1 декабря 2024 года. Согласно постановлению правительства, утверждающему его проведение, срок проведения эксперимента заканчивается 31 августа 2025 года. "Минпромторг России предлагает продлить срок проведения эксперимента до конца октября 2025 года... Продление эксперимента позволит продолжить отработку проектируемых моделей пресечения нелегальных и опасных поставок в систему социального питания", - говорится в сообщении Минпромторга РФ. Оператором государственной информационной системы маркировки, на базе которой проводится эксперимент, является ООО "Оператор-ЦРПТ".
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россия
хабаровский край
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россия, хабаровский край, новосибирская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Хабаровский край, Новосибирская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Минпромторг предложил продлить эксперимент по выявлению некачественной еды

Эксперимент по выявлению некачественной еды в соцучреждениях могут продлить

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроверка продуктов в лаборатории
Проверка продуктов в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Проверка продуктов в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить действие эксперимента по выявлению поставок некачественной пищевой продукции в социальные учреждения до конца октября этого года, сообщило министерство.
Соответствующий проект постановления правительства разработан Минпромторгом и размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Эксперимент по использованию возможностей госинформсистемы маркировки для противодействия поступлению небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения социальной сферы проводится в Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Московской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге с 1 декабря 2024 года. Согласно постановлению правительства, утверждающему его проведение, срок проведения эксперимента заканчивается 31 августа 2025 года.
"Минпромторг России предлагает продлить срок проведения эксперимента до конца октября 2025 года... Продление эксперимента позволит продолжить отработку проектируемых моделей пресечения нелегальных и опасных поставок в систему социального питания", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Оператором государственной информационной системы маркировки, на базе которой проводится эксперимент, является ООО "Оператор-ЦРПТ".
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В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров
1 июня, 16:57
 
РоссияХабаровский крайНовосибирская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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