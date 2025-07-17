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В волгоградском кафе извинились перед матерью ребенка-инвалида
В волгоградском кафе извинились перед матерью ребенка-инвалида - РИА Новости, 17.07.2025
В волгоградском кафе извинились перед матерью ребенка-инвалида
Представители волгоградского кафе, откуда выгнали мать с ребенком-инвалидом, извинились перед ней. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:08:00+03:00
2025-07-17T17:08:00+03:00
2025-07-17T17:55:00+03:00
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Представители волгоградского кафе, откуда выгнали мать с ребенком-инвалидом, извинились перед ней."(Представители) кафе мне в личку прислали извинения", — рассказала РИА Новости Эвелена Азаева.Представители кафе признали, что несут ответственность за произошедшее, и пообещали провести проверку, на время которой сотрудницу отстранили от работы, добавила Азаева."Самыми вероятными последствиями станет увольнение, но для этого нам необходимо провести мероприятия согласно действующему законодательству. <…> Приносим глубокие извинения всей нашей командой и обещаем принять меры, направленные на повышение уровня подготовки сотрудников в вопросах инклюзивности и понимания особенностей поведения детей с особыми потребностями", — говорится в сообщении от кафе, которое есть в распоряжении РИА Новости. В заведении подтвердили, что принесли извинения.
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происшествия, волгоград
В волгоградском кафе извинились перед матерью ребенка-инвалида
В кафе в Волгограде извинились за то, что выгнали мать с ребенком-инвалидом
ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Представители волгоградского кафе, откуда выгнали мать с ребенком-инвалидом, извинились перед ней.
"(Представители) кафе мне в личку прислали извинения", — рассказала РИА Новости Эвелена Азаева.
По словам Азаевой, накануне она была в Волгограде проездом и зашла в кафе в центре города с дочерью-подростком, которая страдает аутизмом. Пока она делала заказ, девочка сидела на кожаной скамье, а потом от усталости прилегла. Это не понравилось сотруднице кафе. Азаева объясняла, что ее дочь — инвалид и никому не мешает, но сотрудница кафе ответила, что "больным нечего делать в общественных местах" и они должны быть с врачами. Региональная прокуратура начала проверку по этому факту.
Представители кафе признали, что несут ответственность за произошедшее, и пообещали провести проверку, на время которой сотрудницу отстранили от работы, добавила Азаева.
"Самыми вероятными последствиями станет увольнение, но для этого нам необходимо провести мероприятия согласно действующему законодательству. <…> Приносим глубокие извинения всей нашей командой и обещаем принять меры, направленные на повышение уровня подготовки сотрудников в вопросах инклюзивности и понимания особенностей поведения детей с особыми потребностями", — говорится в сообщении от кафе, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В заведении подтвердили, что принесли извинения.