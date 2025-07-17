В волгоградском кафе извинились перед матерью ребенка-инвалида

По словам Азаевой, накануне она была в Волгограде проездом и зашла в кафе в центре города с дочерью-подростком, которая страдает аутизмом. Пока она делала заказ, девочка сидела на кожаной скамье, а потом от усталости прилегла. Это не понравилось сотруднице кафе. Азаева объясняла, что ее дочь — инвалид и никому не мешает, но сотрудница кафе ответила, что "больным нечего делать в общественных местах" и они должны быть с врачами. Региональная прокуратура начала проверку по этому факту.