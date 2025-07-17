https://ria.ru/20250717/istoriya-2029611752.html

Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин

Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025

Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин

Историю следует включить в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, заявил в интервью РИА Новости бывший... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:00:00+03:00

2025-07-17T07:00:00+03:00

2025-07-17T14:22:00+03:00

общество

россия

сергей степашин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Историю следует включить в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Сергей Степашин. "Я считаю, да. Ну, в связи с тем, что у меня вообще первое образование историческое. Да, потому что историю надо знать. Тем более что отодвигается как экзамен обязательный обществознание или обществоведение. Раньше было обществоведение, сейчас обществознание. И правильно, потому что там меньше истории, больше сиюминутных набросков. А вот историю, конечно, я считаю, да" — так он ответил на вопрос, должны ли школьники обязательно сдавать историю.Бывший премьер также предложил подумать над возможным возвращением к традиционной советско-русской системе обучения в школе. По его словам, к ЕГЭ у него философское отношение.В конце июня президент Владимир Путин поддержал идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы. Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что это произойдет не раньше, чем через два года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей степашин, социальный навигатор, сн_образование