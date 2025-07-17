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Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025
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07:00 17.07.2025 (обновлено: 14:22 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/istoriya-2029611752.html
Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин
Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025
Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин
Историю следует включить в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, заявил в интервью РИА Новости бывший... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:00:00+03:00
2025-07-17T14:22:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Историю следует включить в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Сергей Степашин. &quot;Я считаю, да. Ну, в связи с тем, что у меня вообще первое образование историческое. Да, потому что историю надо знать. Тем более что отодвигается как экзамен обязательный обществознание или обществоведение. Раньше было обществоведение, сейчас обществознание. И правильно, потому что там меньше истории, больше сиюминутных набросков. А вот историю, конечно, я считаю, да&quot; — так он ответил на вопрос, должны ли школьники обязательно сдавать историю.Бывший премьер также предложил подумать над возможным возвращением к традиционной советско-русской системе обучения в школе. По его словам, к ЕГЭ у него философское отношение.В конце июня президент Владимир Путин поддержал идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы. Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что это произойдет не раньше, чем через два года.
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общество, россия, сергей степашин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Степашин, Социальный навигатор, СН_Образование
Предмет "История" должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин

Степашин: предмет История должен стать обязательной дисциплиной на ЕГЭ и ОГЭ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчитель ведет урок истории
Учитель ведет урок истории - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Историю следует включить в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников девятых и одиннадцатых классов, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Сергей Степашин.
«

"Я считаю, да. Ну, в связи с тем, что у меня вообще первое образование историческое. Да, потому что историю надо знать. Тем более что отодвигается как экзамен обязательный обществознание или обществоведение. Раньше было обществоведение, сейчас обществознание. И правильно, потому что там меньше истории, больше сиюминутных набросков. А вот историю, конечно, я считаю, да" — так он ответил на вопрос, должны ли школьники обязательно сдавать историю.

Бывший премьер также предложил подумать над возможным возвращением к традиционной советско-русской системе обучения в школе. По его словам, к ЕГЭ у него философское отношение.
В конце июня президент Владимир Путин поддержал идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы. Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что это произойдет не раньше, чем через два года.
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