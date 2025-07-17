https://ria.ru/20250717/islandija-2029637929.html

Politico: Исландия не будет сразу отвечать на американские пошлины

Politico: Исландия не будет сразу отвечать на американские пошлины - РИА Новости, 17.07.2025

Politico: Исландия не будет сразу отвечать на американские пошлины

Исландия не планирует сразу прибегать к ответным мерам на введение США десятипроцентных пошлин на импорт из страны, сообщает издание Politico по итогам интервью РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:54:00+03:00

2025-07-17T10:54:00+03:00

2025-07-17T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Исландия не планирует сразу прибегать к ответным мерам на введение США десятипроцентных пошлин на импорт из страны, сообщает издание Politico по итогам интервью с главой МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. "У Рейкьявика нет срочных планов по ответным мерам", - пишет издание. Министр отметила, что Исландия нацелена на диалог с американским правительством. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ввести импортные пошлины в размере 10-15% на товары из 150 стран, которые не являются крупными экономиками. Американский президент также объявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009172179.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, исландия, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, еврокомиссия