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Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента - РИА Новости, 17.07.2025
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06:03 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/inoagent-2029607911.html
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента - РИА Новости, 17.07.2025
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента
Российский музыкант Артем Бровков*, известный по псевдониму Fuze Krec*, обжаловал статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:03:00+03:00
2025-07-17T06:03:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский музыкант Артем Бровков*, известный по псевдониму Fuze Krec*, обжаловал статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Административный истец: Бровков А.А.*, административный ответчик: Минюст РФ. Беседа по иску назначена на 21 июля в 10:00", - сказали в суде. После беседы суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Распоряжением Министерства юстиции РФ музыканта включили в реестр иностранных агентов в марте этого года. Бровков является участником хип-хоп проекта Krec, основанного в Санкт-Петербурге в 2001 году. По данным СМИ, в настоящее время музыкант проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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россия
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россия, москва, санкт-петербург, происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента

Российский музыкант Артем Бровков* обжаловал статус иностранного агента в суде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский музыкант Артем Бровков*, известный по псевдониму Fuze Krec*, обжаловал статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Административный истец: Бровков А.А.*, административный ответчик: Минюст РФ. Беседа по иску назначена на 21 июля в 10:00", - сказали в суде.
После беседы суд назначит дату рассмотрения дела по существу.
Распоряжением Министерства юстиции РФ музыканта включили в реестр иностранных агентов в марте этого года.
Бровков является участником хип-хоп проекта Krec, основанного в Санкт-Петербурге в 2001 году. По данным СМИ, в настоящее время музыкант проживает за границей.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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