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Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента - РИА Новости, 17.07.2025
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента
Российский музыкант Артем Бровков*, известный по псевдониму Fuze Krec*, обжаловал статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:03:00+03:00
2025-07-17T06:03:00+03:00
2025-07-17T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский музыкант Артем Бровков*, известный по псевдониму Fuze Krec*, обжаловал статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Административный истец: Бровков А.А.*, административный ответчик: Минюст РФ. Беседа по иску назначена на 21 июля в 10:00", - сказали в суде. После беседы суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Распоряжением Министерства юстиции РФ музыканта включили в реестр иностранных агентов в марте этого года. Бровков является участником хип-хоп проекта Krec, основанного в Санкт-Петербурге в 2001 году. По данным СМИ, в настоящее время музыкант проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
Музыкант Fuze Krec* обжаловал статус иностранного агента
Российский музыкант Артем Бровков* обжаловал статус иностранного агента в суде