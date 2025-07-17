https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2025
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:35:00+03:00
2025-07-17T14:35:00+03:00
2025-07-17T15:01:00+03:00
в мире
россия
китай
европа
владимир путин
си цзиньпин
нато
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025159132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b1298c15a2c04f6c4bd2bd3ee21e86f.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич, чьи слова передает The Guardian."Мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может начать действовать и позвонит Путину", — заявил военный.По его словам, странам — участницам организации необходимо подготовиться к такому возможному конфликту.В начале июля генсек НАТО Марк Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань. По его утверждению, китайский лидер первым позвонит президенту России Владимиру Путину с якобы просьбой отвлечь НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029630140.html
https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html
россия
китай
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025159132_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3d8495f0c60448b6c9f49e300460788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, европа, владимир путин, си цзиньпин, нато, марк рютте
В мире, Россия, Китай, Европа, Владимир Путин, Си Цзиньпин, НАТО, Марк Рютте
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
Гринкевич: война НАТО с Россией и Китаем может начаться в 2027 году