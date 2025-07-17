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Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2025
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14:35 17.07.2025 (обновлено: 15:01 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2025
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем
Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе РИА Новости, 17.07.2025
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в мире
россия
китай
европа
владимир путин
си цзиньпин
нато
марк рютте
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич, чьи слова передает The Guardian."Мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может начать действовать и позвонит Путину", — заявил военный.По его словам, странам — участницам организации необходимо подготовиться к такому возможному конфликту.В начале июля генсек НАТО Марк Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань. По его утверждению, китайский лидер первым позвонит президенту России Владимиру Путину с якобы просьбой отвлечь НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029630140.html
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в мире, россия, китай, европа, владимир путин, си цзиньпин, нато, марк рютте
В мире, Россия, Китай, Европа, Владимир Путин, Си Цзиньпин, НАТО, Марк Рютте
Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем

Гринкевич: война НАТО с Россией и Китаем может начаться в 2027 году

© AP Photo / Jacquelyn MartinАлексис Гринкевич
Алексис Гринкевич - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Алексис Гринкевич
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич, чьи слова передает The Guardian.
«
"Мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может начать действовать и позвонит Путину", — заявил военный.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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10:10
По его словам, странам — участницам организации необходимо подготовиться к такому возможному конфликту.
В начале июля генсек НАТО Марк Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань. По его утверждению, китайский лидер первым позвонит президенту России Владимиру Путину с якобы просьбой отвлечь НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ
09:33
 
В миреРоссияКитайЕвропаВладимир ПутинСи ЦзиньпинНАТОМарк Рютте
 
 
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