https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html

Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем

Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем - РИА Новости, 17.07.2025

Генерал НАТО сделал заявление о войне с Россией и Китаем

Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:35:00+03:00

2025-07-17T14:35:00+03:00

2025-07-17T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Война Североатлантического альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году, заявил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич, чьи слова передает The Guardian."Мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может начать действовать и позвонит Путину", — заявил военный.По его словам, странам — участницам организации необходимо подготовиться к такому возможному конфликту.В начале июля генсек НАТО Марк Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань. По его утверждению, китайский лидер первым позвонит президенту России Владимиру Путину с якобы просьбой отвлечь НАТО.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву.

https://ria.ru/20250717/tramp-2029630140.html

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россия

китай

европа

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в мире, россия, китай, европа, владимир путин, си цзиньпин, нато, марк рютте