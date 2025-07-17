https://ria.ru/20250717/gosduma-2029721735.html

Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА

Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА

Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:02:00+03:00

2025-07-17T16:02:00+03:00

2025-07-17T17:42:00+03:00

общество

россия

виктория абрамченко

вячеслав володин

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко. Группа депутатов Госдумы в среду внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы. "Важный шаг вперед – ребята, которые покинули школу после 9 класса и не сдали ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Сейчас без аттестата за программы начального профобучения им приходится платить. Но они чаще всего оказываются и не в школе, и без профессии. Теперь ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Мы даем регионам право бесплатно учить таких ребят, за счет своих бюджетов, и встраивать их в региональный рынок труда. Планируем принять этот закон в осеннюю сессию Госдумы, и тогда он начнет действовать с 1 января следующего года", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале. Парламентарий уточнила, что список профессий и учебных заведений - технических училищ и профильных лицеев определят власти субъектов РФ. Она также предложила ряд возможных вариантов профессий, которые можно включить в список: слесарь, сварщик, крановщик, бурильщик, автомеханик, швея, повар, парикмахер, кондитер, делопроизводитель "У ребят, освоивших программы профессиональной подготовки, остается право получить аттестат об основном общем образовании, сдав общеобразовательные предметы. Количество предметов и особенности сдачи определит Минпросвещения России. Таким образом, мы запускаем рабочий механизм, который поможет ребятам получить профессию и аттестат. Это их путевка в жизнь. Сделать начальное профобразование доступным и бесплатным поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта инициатива – еще один шаг к устранению дефицита рабочих на рынке", - добавила Абрамченко.

https://ria.ru/20250126/oge-1995518140.html

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общество, россия, виктория абрамченко, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование