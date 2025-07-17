Рейтинг@Mail.ru
Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 17.07.2025 (обновлено: 17:42 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029721735.html
Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА
Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА - РИА Новости, 17.07.2025
Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА
Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:02:00+03:00
2025-07-17T17:42:00+03:00
общество
россия
виктория абрамченко
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко. Группа депутатов Госдумы в среду внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы. "Важный шаг вперед – ребята, которые покинули школу после 9 класса и не сдали ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Сейчас без аттестата за программы начального профобучения им приходится платить. Но они чаще всего оказываются и не в школе, и без профессии. Теперь ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Мы даем регионам право бесплатно учить таких ребят, за счет своих бюджетов, и встраивать их в региональный рынок труда. Планируем принять этот закон в осеннюю сессию Госдумы, и тогда он начнет действовать с 1 января следующего года", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале. Парламентарий уточнила, что список профессий и учебных заведений - технических училищ и профильных лицеев определят власти субъектов РФ. Она также предложила ряд возможных вариантов профессий, которые можно включить в список: слесарь, сварщик, крановщик, бурильщик, автомеханик, швея, повар, парикмахер, кондитер, делопроизводитель "У ребят, освоивших программы профессиональной подготовки, остается право получить аттестат об основном общем образовании, сдав общеобразовательные предметы. Количество предметов и особенности сдачи определит Минпросвещения России. Таким образом, мы запускаем рабочий механизм, который поможет ребятам получить профессию и аттестат. Это их путевка в жизнь. Сделать начальное профобразование доступным и бесплатным поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта инициатива – еще один шаг к устранению дефицита рабочих на рынке", - добавила Абрамченко.
https://ria.ru/20250126/oge-1995518140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, виктория абрамченко, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Виктория Абрамченко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума может принять закон о бесплатном профобучении для проваливших ГИА

В ГД могут принять закон о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.
Группа депутатов Госдумы в среду внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы.
"Важный шаг вперед – ребята, которые покинули школу после 9 класса и не сдали ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Сейчас без аттестата за программы начального профобучения им приходится платить. Но они чаще всего оказываются и не в школе, и без профессии. Теперь ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Мы даем регионам право бесплатно учить таких ребят, за счет своих бюджетов, и встраивать их в региональный рынок труда. Планируем принять этот закон в осеннюю сессию Госдумы, и тогда он начнет действовать с 1 января следующего года", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале.
Парламентарий уточнила, что список профессий и учебных заведений - технических училищ и профильных лицеев определят власти субъектов РФ. Она также предложила ряд возможных вариантов профессий, которые можно включить в список: слесарь, сварщик, крановщик, бурильщик, автомеханик, швея, повар, парикмахер, кондитер, делопроизводитель
"У ребят, освоивших программы профессиональной подготовки, остается право получить аттестат об основном общем образовании, сдав общеобразовательные предметы. Количество предметов и особенности сдачи определит Минпросвещения России. Таким образом, мы запускаем рабочий механизм, который поможет ребятам получить профессию и аттестат. Это их путевка в жизнь. Сделать начальное профобразование доступным и бесплатным поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта инициатива – еще один шаг к устранению дефицита рабочих на рынке", - добавила Абрамченко.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке
26 января, 09:19
 
ОбществоРоссияВиктория АбрамченкоВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала