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В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025" - РИА Новости, 17.07.2025
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22:20 17.07.2025 (обновлено: 22:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/fesival-2029814101.html
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025" - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025
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2025-07-17T22:25:00+03:00
россия
вьетнам
марокко
эдгард запашный
никита михалков
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости. Участниками фестиваля в этом году стали представители 15 стран: России, США, Португалии, Мексики, Вьетнама, Эфиопии, Монголии, Марокко, Австралии, Танзании, Китая, КНДР, Казахстана, Чили и Венгрии. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный ранее сообщил, что в этом году фестиваль собрал 191 участника только из числа артистов. Команда, которая участвует в подготовке мероприятий, включая обслуживающий персонал и организаторов, насчитывает порядка 500 человек. Темой фестиваля стал винтажный цирк, что нашло отражение как в номерах, так и в оформлении. В день открытия на арене выступили жонглеры из Марокко и Австралии, воздушные гимнасты на полотнах из Вьетнама, воздушная гимнастка на корд-де-парели в номере "Мелодия судьбы" по трилогии Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", аттракцион дрессированных медведей в номере "Цыганская свадьба" и другие участники.
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россия, вьетнам, марокко, эдгард запашный, никита михалков, большой московский государственный цирк
Россия, Вьетнам, Марокко, Эдгард Запашный, Никита Михалков, Большой Московский Государственный цирк
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"

В Москве открылся Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМеждународный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" в Москве
Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Международный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" в Москве
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости.
Участниками фестиваля в этом году стали представители 15 стран: России, США, Португалии, Мексики, Вьетнама, Эфиопии, Монголии, Марокко, Австралии, Танзании, Китая, КНДР, Казахстана, Чили и Венгрии.
Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный ранее сообщил, что в этом году фестиваль собрал 191 участника только из числа артистов. Команда, которая участвует в подготовке мероприятий, включая обслуживающий персонал и организаторов, насчитывает порядка 500 человек.
Темой фестиваля стал винтажный цирк, что нашло отражение как в номерах, так и в оформлении.
В день открытия на арене выступили жонглеры из Марокко и Австралии, воздушные гимнасты на полотнах из Вьетнама, воздушная гимнастка на корд-де-парели в номере "Мелодия судьбы" по трилогии Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", аттракцион дрессированных медведей в номере "Цыганская свадьба" и другие участники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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9 февраля, 08:00
 
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