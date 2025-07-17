https://ria.ru/20250717/fesival-2029814101.html
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025" - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:20:00+03:00
2025-07-17T22:20:00+03:00
2025-07-17T22:25:00+03:00
россия
вьетнам
марокко
эдгард запашный
никита михалков
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости. Участниками фестиваля в этом году стали представители 15 стран: России, США, Португалии, Мексики, Вьетнама, Эфиопии, Монголии, Марокко, Австралии, Танзании, Китая, КНДР, Казахстана, Чили и Венгрии. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный ранее сообщил, что в этом году фестиваль собрал 191 участника только из числа артистов. Команда, которая участвует в подготовке мероприятий, включая обслуживающий персонал и организаторов, насчитывает порядка 500 человек. Темой фестиваля стал винтажный цирк, что нашло отражение как в номерах, так и в оформлении. В день открытия на арене выступили жонглеры из Марокко и Австралии, воздушные гимнасты на полотнах из Вьетнама, воздушная гимнастка на корд-де-парели в номере "Мелодия судьбы" по трилогии Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", аттракцион дрессированных медведей в номере "Цыганская свадьба" и другие участники.
https://ria.ru/20250209/moskva-1998157789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, марокко, эдгард запашный, никита михалков, большой московский государственный цирк
Россия, Вьетнам, Марокко, Эдгард Запашный, Никита Михалков, Большой Московский Государственный цирк
В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"
В Москве открылся Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"