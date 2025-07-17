https://ria.ru/20250717/fesival-2029814101.html

В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"

В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025" - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве открылся цирковой фестиваль "Идол-2025"

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:20:00+03:00

2025-07-17T22:20:00+03:00

2025-07-17T22:25:00+03:00

россия

вьетнам

марокко

эдгард запашный

никита михалков

большой московский государственный цирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029814509_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_53c7bff16ddb9dcb36a26589386552db.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" открылся в четверг в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент РИА Новости. Участниками фестиваля в этом году стали представители 15 стран: России, США, Португалии, Мексики, Вьетнама, Эфиопии, Монголии, Марокко, Австралии, Танзании, Китая, КНДР, Казахстана, Чили и Венгрии. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный ранее сообщил, что в этом году фестиваль собрал 191 участника только из числа артистов. Команда, которая участвует в подготовке мероприятий, включая обслуживающий персонал и организаторов, насчитывает порядка 500 человек. Темой фестиваля стал винтажный цирк, что нашло отражение как в номерах, так и в оформлении. В день открытия на арене выступили жонглеры из Марокко и Австралии, воздушные гимнасты на полотнах из Вьетнама, воздушная гимнастка на корд-де-парели в номере "Мелодия судьбы" по трилогии Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", аттракцион дрессированных медведей в номере "Цыганская свадьба" и другие участники.

https://ria.ru/20250209/moskva-1998157789.html

россия

вьетнам

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вьетнам, марокко, эдгард запашный, никита михалков, большой московский государственный цирк