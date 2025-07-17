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Помощь Украине обернется для Европы урезанием соцподдержки, заявил эксперт - РИА Новости, 17.07.2025
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03:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/evropa-2029600094.html
Помощь Украине обернется для Европы урезанием соцподдержки, заявил эксперт
Помощь Украине обернется для Европы урезанием соцподдержки, заявил эксперт - РИА Новости, 17.07.2025
Помощь Украине обернется для Европы урезанием соцподдержки, заявил эксперт
Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:38:00+03:00
2025-07-17T03:38:00+03:00
в мире
украина
киев
германия
сергей лавров
питер кузник
педро санчес
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Экономики Европы уже в плохом состоянии, а обещанные военные расходы будут происходить за счет важнейших соцпрограмм... Мы уже видим рост популистских партий, скептически настроенных к дальнейшей поддержке Украины... Простой ответ - денег нет, но они найдут их, урезав популярные программы. Это может обернуться провалом в будущем", - отметил он. По его словам, несмотря на заявления ряда стран, включая Германию, Финляндию, Швецию, Данию и Нидерланды, о готовности финансировать поставки американского оружия Киеву, растущее недовольство общества "делает такую политику всё менее устойчивой". Итогом саммита НАТО, прошедшего в Гааге 24-25 июня, стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250716/evropa-2029359012.html
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в мире, украина, киев, германия, сергей лавров, питер кузник, педро санчес, нато, европа
В мире, Украина, Киев, Германия, Сергей Лавров, Питер Кузник, Педро Санчес, НАТО, Европа
Помощь Украине обернется для Европы урезанием соцподдержки, заявил эксперт

Профессор Кузник: ЕС придется урезать соцпрограммы ради поставок оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Экономики Европы уже в плохом состоянии, а обещанные военные расходы будут происходить за счет важнейших соцпрограмм... Мы уже видим рост популистских партий, скептически настроенных к дальнейшей поддержке Украины... Простой ответ - денег нет, но они найдут их, урезав популярные программы. Это может обернуться провалом в будущем", - отметил он.
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По его словам, несмотря на заявления ряда стран, включая Германию, Финляндию, Швецию, Данию и Нидерланды, о готовности финансировать поставки американского оружия Киеву, растущее недовольство общества "делает такую политику всё менее устойчивой".
Итогом саммита НАТО, прошедшего в Гааге 24-25 июня, стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В миреУкраинаКиевГерманияСергей ЛавровПитер КузникПедро СанчесНАТОЕвропа
 
 
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