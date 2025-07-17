https://ria.ru/20250717/erdogan-2029737429.html

Эрдоган заявил о поддержке сирийского народа

Эрдоган заявил о поддержке сирийского народа - РИА Новости, 17.07.2025

Эрдоган заявил о поддержке сирийского народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой сирийского народа, отметив,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:47:00+03:00

2025-07-17T16:47:00+03:00

2025-07-17T16:47:00+03:00

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АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой сирийского народа, отметив, что приветствует соглашение о прекращении огня с представителями сирийских друзов. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. "В ходе телефонного разговора обсуждалась последняя ситуация в Сирии после израильских атак. Президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Сирию неприемлемы, что израильская агрессия представляет угрозу для всего региона и что Турция будет продолжать поддерживать сирийский народ, как она это делала до сих пор", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент заявил, что Турция приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое с друзами в Сирии. "В ходе разговора президент Сирии аш-Шараа выразил благодарность президенту за его поддержку в деле сохранения политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии", - говорится в сообщении. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250717/udar-2029695397.html

https://ria.ru/20250717/osuzhdenie-2029663177.html

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, исраэль кац