Эрдоган заявил о поддержке сирийского народа
Эрдоган: Турция приветствует соглашение о прекращении огня с сирийскими друзами
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой сирийского народа, отметив, что приветствует соглашение о прекращении огня с представителями сирийских друзов.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.
"В ходе телефонного разговора обсуждалась последняя ситуация в Сирии после израильских атак. Президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Сирию неприемлемы, что израильская агрессия представляет угрозу для всего региона и что Турция будет продолжать поддерживать сирийский народ, как она это делала до сих пор", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент заявил, что Турция приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое с друзами в Сирии.
"В ходе разговора президент Сирии аш-Шараа выразил благодарность президенту за его поддержку в деле сохранения политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии", - говорится в сообщении.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.