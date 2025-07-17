Рейтинг@Mail.ru
Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:23 17.07.2025 (обновлено: 10:42 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ege-2029632080.html
Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ
Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2025
Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ
Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:23:00+03:00
2025-07-17T10:42:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_84522586d5cf5ca088a67c502d51e5db.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании экзаменов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным - даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче", - рассказала Ракова. Она напомнила, что всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников текущего года. "Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокой результат", - подчеркнула Ракова.
https://ria.ru/20250212/roditeli-1998918469.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27eecdc47b32d84de2bc471a405db862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Хорошие новости
Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ

Ракова: 46 московских школьников получили максимальный балл на пересдаче ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании экзаменов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным - даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче", - рассказала Ракова.
Она напомнила, что всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников текущего года.
"Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокой результат", - подчеркнула Ракова.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ
12 февраля, 17:45
 
Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия РаковаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала