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Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ

Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2025

Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ

Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:23:00+03:00

2025-07-17T10:23:00+03:00

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общество

москва

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

хорошие новости

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании экзаменов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным - даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче", - рассказала Ракова. Она напомнила, что всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников текущего года. "Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокой результат", - подчеркнула Ракова.

https://ria.ru/20250212/roditeli-1998918469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование