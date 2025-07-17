Десять тысяч московских школьников улучшили результаты на пересдаче ЕГЭ
Ракова: 46 московских школьников получили максимальный балл на пересдаче ЕГЭ
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач, при этом 46 школьников набрали максимальный балл при повторном написании экзаменов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч учащихся. Подавляющее большинство, 10 тысяч из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным - даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче", - рассказала Ракова.
Она напомнила, что всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников текущего года.
"Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокой результат", - подчеркнула Ракова.
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