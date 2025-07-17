Рейтинг@Mail.ru
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/chp-2029821624.html
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге - РИА Новости, 17.07.2025
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге
Рядовой-контрактник Дмитрий Войнонен осужден на 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле Петербурга, возникшего из-за разногласий в оценке событий РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:33:00+03:00
2025-07-17T23:33:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Рядовой-контрактник Дмитрий Войнонен осужден на 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле Петербурга, возникшего из-за разногласий в оценке событий проводимой специальной военной операции (СВО), сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении рядового Дмитрия Войнонена, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Около 16.00 26 января Войнонен в отеле на улице Гончарной распивал алкоголь со своим товарищем. У них завязался конфликт на почве разногласий в оценке событий СВО и возникшего у Войнонена в связи с этим неприязненного отношения к потерпевшему, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Подсудимый взял переносное зарядное устройство и нанес им, а также руками и ногами множество ударов по голове и груди потерпевшего, от которых он скончался на месте происшествия. "Судом было учтено, что Войнонен дал явку с повинной, впервые привлекается к уголовной ответственности, с 5 лет воспитывался в неполной семье, добровольно в период мобилизации поступил на военную службу по контракту, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, в связи с чем является ветераном боевых действий, был ранен", - добавили в пресс-службе. Войнонен вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000847105.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге

Рядовой Войнонен получил 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Рядовой-контрактник Дмитрий Войнонен осужден на 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле Петербурга, возникшего из-за разногласий в оценке событий проводимой специальной военной операции (СВО), сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении рядового Дмитрия Войнонена, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Около 16.00 26 января Войнонен в отеле на улице Гончарной распивал алкоголь со своим товарищем. У них завязался конфликт на почве разногласий в оценке событий СВО и возникшего у Войнонена в связи с этим неприязненного отношения к потерпевшему, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Подсудимый взял переносное зарядное устройство и нанес им, а также руками и ногами множество ударов по голове и груди потерпевшего, от которых он скончался на месте происшествия.
"Судом было учтено, что Войнонен дал явку с повинной, впервые привлекается к уголовной ответственности, с 5 лет воспитывался в неполной семье, добровольно в период мобилизации поступил на военную службу по контракту, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, в связи с чем является ветераном боевых действий, был ранен", - добавили в пресс-службе.
Войнонен вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата
21 февраля, 16:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала