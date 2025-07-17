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Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге - РИА Новости, 17.07.2025
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге
Рядовой-контрактник Дмитрий Войнонен осужден на 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле Петербурга, возникшего из-за разногласий в оценке событий РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:33:00+03:00
2025-07-17T23:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Рядовой-контрактник Дмитрий Войнонен осужден на 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле Петербурга, возникшего из-за разногласий в оценке событий проводимой специальной военной операции (СВО), сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении рядового Дмитрия Войнонена, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Около 16.00 26 января Войнонен в отеле на улице Гончарной распивал алкоголь со своим товарищем. У них завязался конфликт на почве разногласий в оценке событий СВО и возникшего у Войнонена в связи с этим неприязненного отношения к потерпевшему, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Подсудимый взял переносное зарядное устройство и нанес им, а также руками и ногами множество ударов по голове и груди потерпевшего, от которых он скончался на месте происшествия. "Судом было учтено, что Войнонен дал явку с повинной, впервые привлекается к уголовной ответственности, с 5 лет воспитывался в неполной семье, добровольно в период мобилизации поступил на военную службу по контракту, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, в связи с чем является ветераном боевых действий, был ранен", - добавили в пресс-службе. Войнонен вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге
Рядовой Войнонен получил 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Рядовой-контрактник Дмитрий Войнонен осужден на 10 лет за убийство знакомого на фоне конфликта в отеле Петербурга, возникшего из-за разногласий в оценке событий проводимой специальной военной операции (СВО), сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении рядового Дмитрия Войнонена, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ
. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Около 16.00 26 января Войнонен в отеле на улице Гончарной распивал алкоголь со своим товарищем. У них завязался конфликт на почве разногласий в оценке событий СВО и возникшего у Войнонена в связи с этим неприязненного отношения к потерпевшему, сообщает пресс-служба судов Петербурга
. Подсудимый взял переносное зарядное устройство и нанес им, а также руками и ногами множество ударов по голове и груди потерпевшего, от которых он скончался на месте происшествия.
"Судом было учтено, что Войнонен дал явку с повинной, впервые привлекается к уголовной ответственности, с 5 лет воспитывался в неполной семье, добровольно в период мобилизации поступил на военную службу по контракту, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, в связи с чем является ветераном боевых действий, был ранен", - добавили в пресс-службе.
Войнонен вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.