https://ria.ru/20250717/bulgakov-2029617266.html

Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба

Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба - РИА Новости, 17.07.2025

Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба

Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:31:00+03:00

2025-07-17T08:31:00+03:00

2025-07-17T08:31:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

дмитрий булгаков

геннадий селезнев

вооруженные силы рф

военно-медицинская академия имени кирова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Судом установлено, что "общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу", указано в материалах. Там же подчеркивается, что арест наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру. Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Сергей Севрук, расследование дела в отношении Булгакова фактически завершено, защита знакомится с его материалами. Ранее он заявлял агентству, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей. В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев. Адвокат Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003296704.html

https://ria.ru/20250715/sovetnik-2029267900.html

https://ria.ru/20250716/direktor-2029585319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, вооруженные силы рф, военно-медицинская академия имени кирова