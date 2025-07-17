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Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба - РИА Новости, 17.07.2025
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08:31 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/bulgakov-2029617266.html
Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба
Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба - РИА Новости, 17.07.2025
Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба
Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:31:00+03:00
2025-07-17T08:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
дмитрий булгаков
геннадий селезнев
вооруженные силы рф
военно-медицинская академия имени кирова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Судом установлено, что "общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу", указано в материалах. Там же подчеркивается, что арест наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру. Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Сергей Севрук, расследование дела в отношении Булгакова фактически завершено, защита знакомится с его материалами. Ранее он заявлял агентству, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей. В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев. Адвокат Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003296704.html
https://ria.ru/20250715/sovetnik-2029267900.html
https://ria.ru/20250716/direktor-2029585319.html
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происшествия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, вооруженные силы рф, военно-медицинская академия имени кирова
Происшествия, Санкт-Петербург, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев, Вооруженные силы РФ, Военно-медицинская академия имени Кирова
Стоимость арестованного имущества Булгакова не превышает сумму ущерба

Арестованное у Булгакова и его семьи имущество не превышает сумму ущерба по делу

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Судом установлено, что "общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу", указано в материалах. Там же подчеркивается, что арест наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Фигурантов дела о некачественных сухпайках для Минобороны изобличили
5 марта, 20:58
Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Сергей Севрук, расследование дела в отношении Булгакова фактически завершено, защита знакомится с его материалами. Ранее он заявлял агентству, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей.
В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Советника гендиректора "Оргэнергостроя" арестовали по делу о мошенничестве
15 июля, 16:00
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Директора владимирского паспортно-визового сервиса обвинили во взятках
Вчера, 23:55
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДмитрий БулгаковГеннадий СелезневВооруженные силы РФВоенно-медицинская академия имени Кирова
 
 
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