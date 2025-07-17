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ГД одобрила проект о внедрении электронного студенческого билета
ГД одобрила проект о внедрении электронного студенческого билета - РИА Новости, 17.07.2025
ГД одобрила проект о внедрении электронного студенческого билета
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на портале... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:46:00+03:00
2025-07-17T15:46:00+03:00
2025-07-17T17:45:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на портале "Госуслуги". Законопроектом предлагается закрепить в законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов. Авторы проекта отмечают, что возможность оформить электронный студенческий билет пользуется популярностью у обучающихся. Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
ГД одобрила проект о внедрении электронного студенческого билета
Госдума приняла в I чтении проект о внедрении электронного студенческого билета
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на портале "Госуслуги".
Законопроектом предлагается закрепить в законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов.
Авторы проекта отмечают, что возможность оформить электронный студенческий билет пользуется популярностью у обучающихся.
Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.