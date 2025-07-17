https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029613900.html
В Ленинградской области сбили два беспилотника
В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025
В Ленинградской области сбили два беспилотника
Два беспилотника сбиты при отражении атаки БПЛА на Ленинградскую область, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:41:00+03:00
2025-07-17T07:41:00+03:00
2025-07-17T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
кировский район
александр дрозденко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбиты при отражении атаки БПЛА на Ленинградскую область, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко. "В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА", - говорится в сообщении. Губернатор также добавил, что в настоящее время в Ленинградском небе БПЛА не фиксируются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, кировский район, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Кировский район, Александр Дрозденко
В Ленинградской области сбили два беспилотника
Губернатор Дрозденко: в Кировском районе Ленобласти сбили два беспилотника