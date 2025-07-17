https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029613900.html

В Ленинградской области сбили два беспилотника

В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025

В Ленинградской области сбили два беспилотника

Два беспилотника сбиты при отражении атаки БПЛА на Ленинградскую область, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:41:00+03:00

2025-07-17T07:41:00+03:00

2025-07-17T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ленинградская область

кировский район

александр дрозденко

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбиты при отражении атаки БПЛА на Ленинградскую область, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко. "В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА", - говорится в сообщении. Губернатор также добавил, что в настоящее время в Ленинградском небе БПЛА не фиксируются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

кировский район

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Дарья Буймова

безопасность, ленинградская область, кировский район, александр дрозденко