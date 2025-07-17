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В Кировском районе Ленинградской области отразили атаку беспилотников
В Кировском районе Ленинградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 17.07.2025
В Кировском районе Ленинградской области отразили атаку беспилотников
РЭБ в Кировском районе Ленинградской области отразила налет дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:55:00+03:00
2025-07-17T05:55:00+03:00
2025-07-17T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кировский район
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. РЭБ в Кировском районе Ленинградской области отразила налет дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе", — написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, кировский район, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Кировском районе Ленинградской области отразили атаку беспилотников
Дрозденко заявил об отражении атаки дронов в Кировском районе Ленобласти