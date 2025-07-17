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При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:07 17.07.2025 (обновлено: 07:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ataka-2029602497.html
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей - РИА Новости, 17.07.2025
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей
Над Воронежем и пригородами сбили как минимум пять дронов, при падении фрагментов на многоэтажку пострадали трое детей, сообщил глава региона Александр Гусев в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:07:00+03:00
2025-07-17T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Над Воронежем и пригородами сбили как минимум пять дронов, при падении фрагментов на многоэтажку пострадали трое детей, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних. Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте", — написал он.Губернатор уточнил, что как минимум четыре квартиры получили повреждения:Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения, добавил чиновник.На месте происшествия работают оперативные службы.Гусев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250716/voronezh-2029378780.html
https://ria.ru/20250717/ataka-2029590957.html
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воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей

Обломки беспилотника упали на многоэтажку в Воронеже, пострадали трое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Над Воронежем и пригородами сбили как минимум пять дронов, при падении фрагментов на многоэтажку пострадали трое детей, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних. Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте", — написал он.
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Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области
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Губернатор уточнил, что как минимум четыре квартиры получили повреждения:
  • в одной выбита оконная рама, разрушена не несущая стена;
  • в двух выбиты стекла и поврежден фасад;
  • в четвертой нарушилась целостность остекления.
Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения, добавил чиновник.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Гусев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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