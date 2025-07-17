https://ria.ru/20250717/ataka-2029602497.html

При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей

При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей - РИА Новости, 17.07.2025

При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей

Над Воронежем и пригородами сбили как минимум пять дронов, при падении фрагментов на многоэтажку пострадали трое детей, сообщил глава региона Александр Гусев в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:07:00+03:00

2025-07-17T04:07:00+03:00

2025-07-17T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Над Воронежем и пригородами сбили как минимум пять дронов, при падении фрагментов на многоэтажку пострадали трое детей, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних. Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте", — написал он.Губернатор уточнил, что как минимум четыре квартиры получили повреждения:Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения, добавил чиновник.На месте происшествия работают оперативные службы.Гусев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250716/voronezh-2029378780.html

https://ria.ru/20250717/ataka-2029590957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)