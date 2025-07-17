Рейтинг@Mail.ru
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/arkhangelsk-2029637425.html
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.07.2025
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи
Представители общественных движений Архангельской области отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи, в которой содержатся... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:51:00+03:00
2025-07-17T10:51:00+03:00
надежные люди
архангельская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
техника
пиломатериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029636607_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_d93c8e910f8c151cff2b58039b833b78.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 17 июл – РИА Новости. Представители общественных движений Архангельской области отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи, в которой содержатся пиломатериалы, техника, маскировочные сети и посылки бойцам, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее". "Груз сформирован губернаторским центром Архангельской области при поддержке общественных движений "Za Мир Архангельск", "Za Мир Северодвинск" и северодвинского благотворительного фонда "Победа за нами". В фурах — пиломатериалы, два автомобиля "УАЗ", мотоцикл, маскировочные сети и гуманитарная помощь, в том числе адресные посылки бойцам Архангельской области", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель штаба помощи участникам СВО и членам их семей Архангельской области Артем Смолокуров, в фурах находится гуманитарная помощь, отвечающая запросам наших военнослужащих. "Губернаторский центр Архангельской области продолжает объединять волонтерские организации региона, и сегодня мы отправляем очередную, уже 18-ю в этом году фуру с гуманитарной помощью. Она отправится на белгородское направление, где дополнительные пиломатериалы и транспортные средства очень помогут бойцам в выполнении их задач", - приводятся в сообщении слова Смолокурова.
https://ria.ru/20250716/tyumen-2029563458.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029636607_0:218:960:938_1920x0_80_0_0_b8e14db82c7c2c3accef3e18de3beabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), техника, пиломатериалы
Надежные люди, Архангельская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Техника, пиломатериалы
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи

Пиломатериалы, "УАЗы" и посылки бойцам отправили из Архангельской области на СВО

© Фото : Штаб помощи участникам СВО и их семьям Архангельской областиПиломатериалы, УАЗы и посылки бойцам отправлены из Архангельской области на СВО
Пиломатериалы, УАЗы и посылки бойцам отправлены из Архангельской области на СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Штаб помощи участникам СВО и их семьям Архангельской области
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 17 июл – РИА Новости. Представители общественных движений Архангельской области отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи, в которой содержатся пиломатериалы, техника, маскировочные сети и посылки бойцам, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее".
"Груз сформирован губернаторским центром Архангельской области при поддержке общественных движений "Za Мир Архангельск", "Za Мир Северодвинск" и северодвинского благотворительного фонда "Победа за нами". В фурах — пиломатериалы, два автомобиля "УАЗ", мотоцикл, маскировочные сети и гуманитарная помощь, в том числе адресные посылки бойцам Архангельской области", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель штаба помощи участникам СВО и членам их семей Архангельской области Артем Смолокуров, в фурах находится гуманитарная помощь, отвечающая запросам наших военнослужащих.
"Губернаторский центр Архангельской области продолжает объединять волонтерские организации региона, и сегодня мы отправляем очередную, уже 18-ю в этом году фуру с гуманитарной помощью. Она отправится на белгородское направление, где дополнительные пиломатериалы и транспортные средства очень помогут бойцам в выполнении их задач", - приводятся в сообщении слова Смолокурова.
Дрон-разведчик - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Тюмень запустила сбор денег на дроны-разведчики для своих бойцов
Вчера, 20:24
 
Надежные людиАрхангельская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Техникапиломатериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала