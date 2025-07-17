https://ria.ru/20250717/arkhangelsk-2029637425.html
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.07.2025
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи
Представители общественных движений Архангельской области отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи, в которой содержатся... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:51:00+03:00
2025-07-17T10:51:00+03:00
2025-07-17T10:51:00+03:00
надежные люди
архангельская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
техника
пиломатериалы
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 июл – РИА Новости. Представители общественных движений Архангельской области отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи, в которой содержатся пиломатериалы, техника, маскировочные сети и посылки бойцам, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее". "Груз сформирован губернаторским центром Архангельской области при поддержке общественных движений "Za Мир Архангельск", "Za Мир Северодвинск" и северодвинского благотворительного фонда "Победа за нами". В фурах — пиломатериалы, два автомобиля "УАЗ", мотоцикл, маскировочные сети и гуманитарная помощь, в том числе адресные посылки бойцам Архангельской области", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель штаба помощи участникам СВО и членам их семей Архангельской области Артем Смолокуров, в фурах находится гуманитарная помощь, отвечающая запросам наших военнослужащих. "Губернаторский центр Архангельской области продолжает объединять волонтерские организации региона, и сегодня мы отправляем очередную, уже 18-ю в этом году фуру с гуманитарной помощью. Она отправится на белгородское направление, где дополнительные пиломатериалы и транспортные средства очень помогут бойцам в выполнении их задач", - приводятся в сообщении слова Смолокурова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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архангельская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), техника, пиломатериалы
Надежные люди, Архангельская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Техника, пиломатериалы
Архангельские волонтеры отправили на СВО партию гуманитарной помощи
Пиломатериалы, "УАЗы" и посылки бойцам отправили из Архангельской области на СВО
АРХАНГЕЛЬСК, 17 июл – РИА Новости. Представители общественных движений Архангельской области отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи, в которой содержатся пиломатериалы, техника, маскировочные сети и посылки бойцам, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее".
"Груз сформирован губернаторским центром Архангельской области при поддержке общественных движений "Za Мир Архангельск", "Za Мир Северодвинск" и северодвинского благотворительного фонда "Победа за нами". В фурах — пиломатериалы, два автомобиля "УАЗ", мотоцикл, маскировочные сети и гуманитарная помощь, в том числе адресные посылки бойцам Архангельской области", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель штаба помощи участникам СВО и членам их семей Архангельской области Артем Смолокуров, в фурах находится гуманитарная помощь, отвечающая запросам наших военнослужащих.
"Губернаторский центр Архангельской области продолжает объединять волонтерские организации региона, и сегодня мы отправляем очередную, уже 18-ю в этом году фуру с гуманитарной помощью. Она отправится на белгородское направление, где дополнительные пиломатериалы и транспортные средства очень помогут бойцам в выполнении их задач", - приводятся в сообщении слова Смолокурова.