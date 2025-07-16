"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский
Дубинский: в случае ракетного удара по Киеву Зеленский отсидится в бункере
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимиру Зеленскому легко делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище перед неминуемым ответом Москвы на атаку, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о готовности нанести ракетные удары по Москве и Санкт-Петербургу.
Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп спрашивал главу киевского режима об атаках на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.
На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.