https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский

"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский - РИА Новости, 16.07.2025

"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский

Владимиру Зеленскому легко делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище перед неминуемым... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:21:00+03:00

2025-07-16T19:21:00+03:00

2025-07-16T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимиру Зеленскому легко делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище перед неминуемым ответом Москвы на атаку, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о готовности нанести ракетные удары по Москве и Санкт-Петербургу."Конечно мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие”, - говорит сумасшедший актер, захвативший пост президента Украины. Когда по Киеву прилетит “ответка”, он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние", — написал он.Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп спрашивал главу киевского режима об атаках на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029537601.html

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