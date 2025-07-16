Рейтинг@Mail.ru
"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский
"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский - РИА Новости, 16.07.2025
"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский
Владимиру Зеленскому легко делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище перед неминуемым... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:21:00+03:00
2025-07-16T19:21:00+03:00
в мире
москва
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимиру Зеленскому легко делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище перед неминуемым ответом Москвы на атаку, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о готовности нанести ракетные удары по Москве и Санкт-Петербургу."Конечно мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие”, - говорит сумасшедший актер, захвативший пост президента Украины. Когда по Киеву прилетит “ответка”, он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние", — написал он.Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп спрашивал главу киевского режима об атаках на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029537601.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c1afdc4bef5a287d0f9964ca19850a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский

Дубинский: в случае ракетного удара по Киеву Зеленский отсидится в бункере

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимиру Зеленскому легко делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище перед неминуемым ответом Москвы на атаку, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о готовности нанести ракетные удары по Москве и Санкт-Петербургу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Западе высмеяли Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 18:04
"Конечно мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие”, - говорит сумасшедший актер, захвативший пост президента Украины. Когда по Киеву прилетит “ответка”, он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние", — написал он.
Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп спрашивал главу киевского режима об атаках на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.

На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа
Вчера, 16:51
 
В миреМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала