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СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями - РИА Новости, 16.07.2025
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14:28 16.07.2025
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СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями
СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями - РИА Новости, 16.07.2025
СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении резервного механизма обеспечения лечения лиц, страдающих хроническими прогрессирующими... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:28:00+03:00
2025-07-16T14:28:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении резервного механизма обеспечения лечения лиц, страдающих хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. Законом устанавливается, что при подтверждении факта невозможности исполнения субъектом РФ полномочия по обеспечению лекарствами лиц, болеющих орфанными заболеваниями, бюджету субъекту будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
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общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями

СФ одобрил закон о резервном механизме финансирования лечения редких заболеваний

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении резервного механизма обеспечения лечения лиц, страдающих хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.
Законом устанавливается, что при подтверждении факта невозможности исполнения субъектом РФ полномочия по обеспечению лекарствами лиц, болеющих орфанными заболеваниями, бюджету субъекту будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
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