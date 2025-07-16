https://ria.ru/20250716/zakon-2029469499.html

СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями

СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями - РИА Новости, 16.07.2025

СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами больных орфанными заболеваниями

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении резервного механизма обеспечения лечения лиц, страдающих хроническими прогрессирующими... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:28:00+03:00

2025-07-16T14:28:00+03:00

2025-07-16T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении резервного механизма обеспечения лечения лиц, страдающих хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. Законом устанавливается, что при подтверждении факта невозможности исполнения субъектом РФ полномочия по обеспечению лекарствами лиц, болеющих орфанными заболеваниями, бюджету субъекту будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф