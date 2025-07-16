https://ria.ru/20250716/zakon-2029464224.html

Совфед одобрил закон о центрах обработки данных

Совфед одобрил закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 16.07.2025

Совфед одобрил закон о центрах обработки данных

Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных (ЦОДах). РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:13:00+03:00

2025-07-16T14:13:00+03:00

2025-07-16T14:14:00+03:00

общество

россия

технологии

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных (ЦОДах). Документом предусматривается введение понятия "центр обработки данных", под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных. Минцифры наделяется полномочиями по ведению реестра центров обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации. Правила формирования и ведения реестра ЦОД, требования к центрам, включаемым в указанный реестр, в том числе юридическим и физическим лицам, являющимся владельцами таких центров обработки данных (операторам центров обработки данных), обеспечению информационной безопасности в ЦОД, состав сведений, включаемых в указанный реестр, устанавливаются правительством РФ. Устанавливается запрет на размещение майнинговой инфраструктуры, а также на осуществление майнинга и на организацию деятельности майнинг-пула в центрах обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации и включенных в указанный реестр. Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи. Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

https://ria.ru/20250102/russia-1992251774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, технологии, совет федерации рф