https://ria.ru/20250716/zakon-2029464224.html
Совфед одобрил закон о центрах обработки данных
Совфед одобрил закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон о центрах обработки данных
Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных (ЦОДах). РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:13:00+03:00
2025-07-16T14:13:00+03:00
2025-07-16T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных (ЦОДах). Документом предусматривается введение понятия "центр обработки данных", под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных. Минцифры наделяется полномочиями по ведению реестра центров обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации. Правила формирования и ведения реестра ЦОД, требования к центрам, включаемым в указанный реестр, в том числе юридическим и физическим лицам, являющимся владельцами таких центров обработки данных (операторам центров обработки данных), обеспечению информационной безопасности в ЦОД, состав сведений, включаемых в указанный реестр, устанавливаются правительством РФ. Устанавливается запрет на размещение майнинговой инфраструктуры, а также на осуществление майнинга и на организацию деятельности майнинг-пула в центрах обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации и включенных в указанный реестр. Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи. Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, технологии, совет федерации рф
Общество, Россия, Технологии, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о центрах обработки данных
Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных (ЦОДах).
Документом предусматривается введение понятия "центр обработки данных", под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных.
Минцифры наделяется полномочиями по ведению реестра центров обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации.
Правила формирования и ведения реестра ЦОД, требования к центрам, включаемым в указанный реестр, в том числе юридическим и физическим лицам, являющимся владельцами таких центров обработки данных (операторам центров обработки данных), обеспечению информационной безопасности в ЦОД, состав сведений, включаемых в указанный реестр, устанавливаются правительством РФ
.
Устанавливается запрет на размещение майнинговой инфраструктуры, а также на осуществление майнинга и на организацию деятельности майнинг-пула в центрах обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации и включенных в указанный реестр.
Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.
Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.