https://ria.ru/20250716/zakon--2029507314.html

Совфед одобрил закон о студенческой семье

Совфед одобрил закон о студенческой семье - РИА Новости, 16.07.2025

Совфед одобрил закон о студенческой семье

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:28:00+03:00

2025-07-16T16:28:00+03:00

2025-07-16T16:28:00+03:00

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья". Законом определяется, что к студенческим семья относятся обучающиеся в колледжах или вузах молодые семьи, в которых оба лица в браке воспитывают ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем, в возрасте до 35 лет. Уточняется, что меры государственной поддержки будут оказываться студенческим семьям вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам – членам таких семей.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html

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2025

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совет федерации рф, общество