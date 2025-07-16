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Совфед одобрил закон о студенческой семье
Совфед одобрил закон о студенческой семье - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон о студенческой семье
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:28:00+03:00
2025-07-16T16:28:00+03:00
2025-07-16T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья". Законом определяется, что к студенческим семья относятся обучающиеся в колледжах или вузах молодые семьи, в которых оба лица в браке воспитывают ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем, в возрасте до 35 лет. Уточняется, что меры государственной поддержки будут оказываться студенческим семьям вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам – членам таких семей.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о студенческой семье
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о студенческой семье
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья".
Законом определяется, что к студенческим семья относятся обучающиеся в колледжах или вузах молодые семьи, в которых оба лица в браке воспитывают ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем, в возрасте до 35 лет.
Уточняется, что меры государственной поддержки будут оказываться студенческим семьям вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам – членам таких семей.