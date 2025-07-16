https://ria.ru/20250716/zakon--2029408776.html

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год - РИА Новости, 16.07.2025

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:09:00+03:00

2025-07-16T11:09:00+03:00

2025-07-16T11:09:00+03:00

россия

антон силуанов

совет федерации рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%). Бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП дефицит снизился до 1,7% с 1,8%. Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.

https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027729319.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026642523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, совет федерации рф, экономика