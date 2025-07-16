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Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год - РИА Новости, 16.07.2025
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11:09 16.07.2025
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Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:09:00+03:00
2025-07-16T11:09:00+03:00
россия
антон силуанов
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%). Бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП дефицит снизился до 1,7% с 1,8%. Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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россия, антон силуанов, совет федерации рф, экономика
Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Экономика
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год

СФ на заседании одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год.
Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%).
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Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов.
В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей.
Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета).
Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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