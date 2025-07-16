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В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube - РИА Новости, 16.07.2025
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23:27 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/youtube-2029581158.html
В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube
В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube
Шанс случайно наткнуться при включенной функции "автовопроизведение" на YouTube-ролики с экстремистским контентом минимален, но такую опцию лучше отключить во... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:27:00+03:00
2025-07-16T23:27:00+03:00
общество
антон горелкин
госдума рф
youtube
министерство юстиции рф (минюст россии)
технологии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шанс случайно наткнуться при включенной функции "автовопроизведение" на YouTube-ролики с экстремистским контентом минимален, но такую опцию лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале. Депутат отметил, что его подписчиков беспокоит проектируемая норма о штрафах за поиск экстремистского контента и получение к нему доступа. Он привел пример одного из подписчиков, когда автовоспроизведение на YouTube запустило ролик с каналов, которые признаны экстремистскими. "Опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента", - написал он. Депутат отметил, что если обратиться к тексту законопроекта, там идет речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведет министерство юстиции РФ. "YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны. Шанс наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", - считает парламентарий. По его словам, если даже произойдет такая ситуация и дело дойдет до суда, стороне обвинения предстоит доказать умысел. "А именно: подсудимый был осведомлен о том, что материал находится в списке экстремистских, специально его искал в интернете, а чтобы получить к нему доступ, использовал средства обхода блокировок. Так что честным людям можно спать спокойно", - заключил он.
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029573855.html
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общество, антон горелкин, госдума рф, youtube, министерство юстиции рф (минюст россии), технологии
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, YouTube, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Технологии
В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube

Депутат Горелкин посоветовал отключить опцию автовопроизведения в YouTube

© Фото : Unsplash/NordWood ThemesВидеохостинг YouTube на экране ноутбука
Видеохостинг YouTube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Видеохостинг YouTube на экране ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шанс случайно наткнуться при включенной функции "автовопроизведение" на YouTube-ролики с экстремистским контентом минимален, но такую опцию лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.
Депутат отметил, что его подписчиков беспокоит проектируемая норма о штрафах за поиск экстремистского контента и получение к нему доступа. Он привел пример одного из подписчиков, когда автовоспроизведение на YouTube запустило ролик с каналов, которые признаны экстремистскими.
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"Опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента", - написал он.
Депутат отметил, что если обратиться к тексту законопроекта, там идет речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведет министерство юстиции РФ.
«
"YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны. Шанс наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", - считает парламентарий.
По его словам, если даже произойдет такая ситуация и дело дойдет до суда, стороне обвинения предстоит доказать умысел.
"А именно: подсудимый был осведомлен о том, что материал находится в списке экстремистских, специально его искал в интернете, а чтобы получить к нему доступ, использовал средства обхода блокировок. Так что честным людям можно спать спокойно", - заключил он.
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ОбществоАнтон ГорелкинГосдума РФYouTubeМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Технологии
 
 
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