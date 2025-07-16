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ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области - РИА Новости, 16.07.2025
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04:03 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vsu-2029360648.html
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области
Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:03:00+03:00
2025-07-16T04:03:00+03:00
в мире
днепропетровская область
нато
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан", участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Малой". "На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника. В основном все стандартные. Те же самые "буханки", пикапы. Какая-нибудь просто тяжелая техника. Ничего такого, особенного не встречалось. "Казаки" (украинский бронеавтомобиль — ред.) - очень многое количество катается", - сказал "Малой". Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепропетровская область, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области

ВСУ не применяют поставленную НАТО технику в Днепропетровской области

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан", участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Малой".
"На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника. В основном все стандартные. Те же самые "буханки", пикапы. Какая-нибудь просто тяжелая техника. Ничего такого, особенного не встречалось. "Казаки" (украинский бронеавтомобиль — ред.) - очень многое количество катается", - сказал "Малой".
Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.
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В миреДнепропетровская областьНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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