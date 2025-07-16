https://ria.ru/20250716/vsu-2029360648.html
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области
Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:03:00+03:00
2025-07-16T04:03:00+03:00
2025-07-16T04:03:00+03:00
в мире
днепропетровская область
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан", участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Малой". "На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника. В основном все стандартные. Те же самые "буханки", пикапы. Какая-нибудь просто тяжелая техника. Ничего такого, особенного не встречалось. "Казаки" (украинский бронеавтомобиль — ред.) - очень многое количество катается", - сказал "Малой". Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепропетровская область, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области
ВСУ не применяют поставленную НАТО технику в Днепропетровской области