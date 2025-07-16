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ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области

ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ не дали технику НАТО для обороны Днепропетровской области

Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:03:00+03:00

2025-07-16T04:03:00+03:00

2025-07-16T04:03:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные не применяют поставленную странами НАТО технику при обороне Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан", участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Малой". "На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника. В основном все стандартные. Те же самые "буханки", пикапы. Какая-нибудь просто тяжелая техника. Ничего такого, особенного не встречалось. "Казаки" (украинский бронеавтомобиль — ред.) - очень многое количество катается", - сказал "Малой". Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)