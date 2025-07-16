Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме
Горелкин: россияне смогут свободно пользоваться VPN в законных целях
© Getty Images / NurPhoto / Jaap ArriensVPN
© Getty Images / NurPhoto / Jaap Arriens
VPN. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.
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"Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года", — написал он.
Депутат добавил, что запрета VPN-сервисов для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования, а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается.
Нововведения по VPN
Конституционный комитет Госдумы ранее одобрил поправки о штрафах за рекламу VPN.
Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:
- от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
- от 80 до 150 тысяч — должностных лиц;
- от 200 до 500 тысяч — юридических.
Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
Как объяснил сенатор Артем Шейкин:
- Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам VPN-сервисов.
- в случае принятия изменений открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется;
- ответственность предусмотрена при наличии умысла, когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель; акцент на провайдерах, а не на наказании пользователей;
- россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы;
- также не накажут за жалобы на экстремистский контент, россияне имеют полное право сообщать о противоправной информации;
- обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой;
- нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допустят.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.