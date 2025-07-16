https://ria.ru/20250716/vpn-2029506656.html

Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме

Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025

Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме

Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:27:00+03:00

2025-07-16T16:27:00+03:00

2025-07-16T22:34:00+03:00

госдума рф

общество

технологии

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

vpn

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале."Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года", — написал он.Депутат добавил, что запрета VPN-сервисов для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования, а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается.Нововведения по VPNКонституционный комитет Госдумы ранее одобрил поправки о штрафах за рекламу VPN.Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.Как объяснил сенатор Артем Шейкин:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250715/shtraf-2029342433.html

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029573855.html

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госдума рф, общество, технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, vpn