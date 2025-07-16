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Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
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16:27 16.07.2025 (обновлено: 22:34 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vpn-2029506656.html
Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме
Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме
Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:27:00+03:00
2025-07-16T22:34:00+03:00
госдума рф
общество
технологии
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
vpn
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.&quot;Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года&quot;, — написал он.Депутат добавил, что запрета VPN-сервисов для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования, а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается.Нововведения по VPNКонституционный комитет Госдумы ранее одобрил поправки о штрафах за рекламу VPN.Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.Как объяснил сенатор Артем Шейкин:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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госдума рф, общество, технологии, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, vpn
Госдума РФ, Общество, Технологии, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, VPN
Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме

Горелкин: россияне смогут свободно пользоваться VPN в законных целях

© Getty Images / NurPhoto / Jaap ArriensVPN
VPN - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / NurPhoto / Jaap Arriens
VPN. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.
«

"Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года", — написал он.

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Депутат добавил, что запрета VPN-сервисов для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования, а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается.

Нововведения по VPN

Конституционный комитет Госдумы ранее одобрил поправки о штрафах за рекламу VPN.
Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам:
  • от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
  • от 80 до 150 тысяч — должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч — юридических.
Также штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
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Как объяснил сенатор Артем Шейкин:
  • Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность грозит владельцам VPN-сервисов.
  • в случае принятия изменений открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется;
  • ответственность предусмотрена при наличии умысла, когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель; акцент на провайдерах, а не на наказании пользователей;
  • россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и заблокированные ресурсы;
  • также не накажут за жалобы на экстремистский контент, россияне имеют полное право сообщать о противоправной информации;
  • обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой;
  • нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допустят.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Госдума РФОбществоТехнологииАнтон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияVPN
 
 
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