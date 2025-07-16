https://ria.ru/20250716/voronezh-2029378780.html

Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области

Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 16.07.2025

Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:50:00+03:00

2025-07-16T08:50:00+03:00

2025-07-16T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

вооруженные силы украины

воронеж

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы. От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь", — написал он.Глава региона уточнил, что двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику.Атака ВСУ

https://ria.ru/20250715/voronezh-2029265353.html

воронежская область

воронеж

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Последствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж Жилой дом поврежден в Воронеже после атаки беспилотников на регион, также повреждены магазины и киоски неподалеку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-16T08:50 true PT0M14S

Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-16T08:50 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, вооруженные силы украины, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)