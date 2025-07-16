Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области
Гусев: в Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы. От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь", — написал он.
Глава региона уточнил, что двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику.
Атака ВСУ
- Ночью во вторник противник атаковал регион при помощи дронов, основной удар пришелся на Воронеж.
- За медицинской помощью обратились 27 человек, из них 14 потребовалась госпитализация, включая четырех детей.
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов на Воронеж
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов на Воронеж
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
2 из 6
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов на Воронеж
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
5 из 6
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов на Воронеж
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
6 из 6
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
1 из 6
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
2 из 6
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
5 из 6
Последствия атаки дронов на Воронеж
© Фото : соцсети
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- Повреждения получили более ста квартир, детский сад, семь домов и 14 авто. Также есть данные о повреждении частного дома.
- Для устранения последствий ударов в Воронеже ввели режим ЧС.
- Губернатор Воронежской области пообещал помочь жителям, чье имущество пострадало из-за ночной атаки дронов.
- Прокуратура запустила горячую линию для помощи: +7 (473) 260-89-89.