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Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 16.07.2025 (обновлено: 10:03 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/voronezh-2029378780.html
Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области
Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 16.07.2025
Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области
В Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:50:00+03:00
2025-07-16T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
вооруженные силы украины
воронеж
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы. От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь", — написал он.Глава региона уточнил, что двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику.Атака ВСУ
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029265353.html
воронежская область
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Последствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж
Жилой дом поврежден в Воронеже после атаки беспилотников на регион, также повреждены магазины и киоски неподалеку, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-16T08:50
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Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж
Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-16T08:50
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происшествия, воронежская область, вооруженные силы украины, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Воронежской области умер пострадавший при атаке БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы. От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь", — написал он.
Глава региона уточнил, что двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику.

Атака ВСУ

  • Ночью во вторник противник атаковал регион при помощи дронов, основной удар пришелся на Воронеж.
  • За медицинской помощью обратились 27 человек, из них 14 потребовалась госпитализация, включая четырех детей.
© Фото : соцсети

Последствия атаки дронов на Воронеж

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
1 из 6
© Фото : соцсети

Последствия атаки дронов на Воронеж

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сгоревший автомобиль на месте падения беспилотника

Сгоревший автомобиль на месте падения беспилотника самолетного типа в Воронеже

Сгоревший автомобиль на месте падения беспилотника

© РИА Новости
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3 из 6
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Сгоревшие торговые палатки после попадания дрона

Сгоревшие торговые палатки после попадания беспилотника самолетного типа в Воронеже

Сгоревшие торговые палатки после попадания дрона

© РИА Новости
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4 из 6
© Фото : соцсети

Последствия атаки дронов на Воронеж

Последствия атаки дронов на Воронеж

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
5 из 6
© Фото : соцсети

Последствия атаки дронов на Воронеж

Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
6 из 6

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
1 из 6

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
2 из 6

Сгоревший автомобиль на месте падения беспилотника

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

Сгоревшие торговые палатки после попадания дрона

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
5 из 6

Последствия атаки дронов на Воронеж

© Фото : соцсети
6 из 6
  • Повреждения получили более ста квартир, детский сад, семь домов и 14 авто. Также есть данные о повреждении частного дома.
  • Для устранения последствий ударов в Воронеже ввели режим ЧС.
  • Губернатор Воронежской области пообещал помочь жителям, чье имущество пострадало из-за ночной атаки дронов.
  • Прокуратура запустила горячую линию для помощи: +7 (473) 260-89-89.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьВооруженные силы УкраиныВоронежАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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