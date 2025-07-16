https://ria.ru/20250716/volodin-2029532753.html

Володин высказался о женщинах-депутатах на заседании о демографии

Володин высказался о женщинах-депутатах на заседании о демографии - РИА Новости, 16.07.2025

Володин высказался о женщинах-депутатах на заседании о демографии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не сравнивать женщин-депутатов с теми, кто стоит перед выбором: рожать или нет, ведь депутат выбрал для себя... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:43:00+03:00

2025-07-16T17:43:00+03:00

2025-07-16T17:43:00+03:00

россия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не сравнивать женщин-депутатов с теми, кто стоит перед выбором: рожать или нет, ведь депутат выбрал для себя политику. В Госдуме в среду проходил правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. "Давайте не приводить пример депутата и не сравнивать его с теми, кто стоит перед выбором: рожать или нет. Депутат, а если это женщина, мы о женщине говорим, выбрал для себя политику", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что воспитание ребёнка требует времени, а не денег. По его словам, молодёжь иногда любит порассуждать на эту тему, но они находятся лишь в начале пути как в политике, так и в жизни. "Когда мы говорим о семьях, и когда мы говорим о женщине, которая выбирает рождение ребёнка, она выбирает другую жизнь, другой уклад. И сложно сочетать большую семью. Это редкость. Вот у нас Анна Юрьевна Кузнецова (вице-спикер Госдумы - ред.) - семеро детей. Как она успевает?! Всегда об этом говорю. Где у неё вот столько хватает энергии и тепла и любви? Ну, это могут единицы", - добавил он. Володин уточнил, что если говорить об обычной жизни, то совмещать семью и работу - крайне тяжело. "Ведь тем более женщинам, политикам надо ещё и время уделять на кого? На мужа. Ему внимание необходимо. Тяжелее намного женщинам. Вот у нас, смотрите, молодой политик - женщина, мать двоих детей. Ей очень непросто. Очень непросто. Так же, как и другим нашим коллегам. Поэтому не надо здесь сравнивать. Просто политика, она поглощает. Она, если хотите достичь результата, полностью забирает человека", - сказал он. Председатель Госдумы в пример привел и тех, кто занимается наукой. По словам Володина, только занимаясь ею всецело, можно достичь результата. Он подчеркнул, что выбор большой семьи - сугубо личный.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, семья, дети