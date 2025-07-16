https://ria.ru/20250716/volodin-2029504854.html

Володин поблагодарил проживающих в селе россиян за уровень рождаемости

Володин поблагодарил проживающих в селе россиян за уровень рождаемости - РИА Новости, 16.07.2025

Володин поблагодарил проживающих в селе россиян за уровень рождаемости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил проживающих на селе россиян, отметив, что в селе вопросы демографической политики и рождаемости на уровне... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:17:00+03:00

2025-07-16T16:17:00+03:00

2025-07-16T16:17:00+03:00

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил проживающих на селе россиян, отметив, что в селе вопросы демографической политики и рождаемости на уровне того показателя, к которому должна стремиться вся Россия. "Уважаемые коллеги, давайте поаплодируем и выскажем слава благодарности. Регионы нас видят, нашим гражданам, избирателям, которые живут в селе. Посмотрите, там на сегодняшний день вопросы демографии, рождаемости, на уровне того показателя, к которому мы должны стремиться в целом по России. Спасибо большое всем, кто проживает на селе. И мы обязаны сделать всё для того, чтобы там жизнь менялась к лучшему", - сказал Володин в ходе правительственного часа. Он отметил, что это нужно понимать ответственным министрам, и не только вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его словам, президент России ставит задачу, и в следующий раз данный вопрос будет подниматься при рассмотрении бюджета. "Если в городах есть парки и скверы, почему в деревне нет? Если в городах есть программа по поликлиникам, коллега Мурашко, почему в деревнях у нас с вами не хватает врачей и среднемедицинского персонала? Вот через эту призму, потому что Голикова правильно говорит, но это не её одной вопрос. 1,6 показатель по 2024 году коэффициента рождаемости. Это задача общая", - добавил председатель Госдумы. Володин также упомянул республику Тыву, где один из самых высоких показателей по рождаемости. Но, по его словам, это не означает, что республику нужно "охватывать" мерами поддержки, а наоборот, возможно, стоит поддержать данный регион для сохранения высокого показателя. "А это приграничный, в том числе, регион. И этот фактор надо учитывать, особенно тем, кто занимается пространственным развитием. Поэтому мы должны создать, коллеги, такую атмосферу, чтобы у Татьяны Алексеевны, как человека, отвечающего за эти вопросы, и в парламенте была опора. И когда мы говорим о селе, нет школы в селе, не будет села, не будет. А когда она закрывается, потом её открыть намного тяжелее", - сказал он. Председатель Госдумы уточнил, что то же самое и с медициной. Он напомнил следующие данные: если взять единый перечень опорных населённых пунктов, который определен кабмином и утверждён в правительственной комиссии по региональному развитию, то он включает в себя 2160 населенных пунктов. Володин рассказал, что, в том числе, в этом перечне Москва и Санкт-Петербург. "Малые города к сельским населённым пунктам относятся лишь, подчёркиваю, 677 с общей численностью всего лишь 4,1 миллиона человек, что составляет 11% от общего процента численности населения, проживающих в сельских населённых пунктах Российской Федерации. Но если учесть тот фактор, о чём сказала Голикова, коэффициент рождаемости 1.6 может быть пересмотреть этот перечень. Ведь мы с вами понимаем, опять же, к чему это приводит? Это приводит к дисбалансу финансирования", - подытожил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250624/rossiya-2025159540.html

https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html

https://ria.ru/20250516/gosduma-2017252101.html

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общество, россия, республика тыва, москва, вячеслав володин, татьяна голикова, госдума рф