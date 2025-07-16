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Правозащитники потребовали от ООН защитить каноническую УПЦ на Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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11:26 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/upts-2029413849.html
Правозащитники потребовали от ООН защитить каноническую УПЦ на Украине
Правозащитники потребовали от ООН защитить каноническую УПЦ на Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Правозащитники потребовали от ООН защитить каноническую УПЦ на Украине
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:26:00+03:00
2025-07-16T11:26:00+03:00
украина
иван мельников
владимир зеленский
антониу гуттереш
оон
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку обращение с требованием принять меры против гонений киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Управление Верховного комиссара ООН по правам человека несколько раз за последние годы публиковало доклады о дискриминации и нарушении прав православной Церкви на Украине… Прошу вас принять к сведению данную информацию, направить обращение для рассмотрения профильных комиссий и групп в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации и дальнейшего преследования представителей канонической православной Церкви, как в указанных конкретных случаях, так и в других случаях, а также содействовать в принятии УВКПЧ ООН и Генеральной Ассамблеей ООН предупредительных действий", - говорится в предоставленном им РИА Новости обращении. К сожалению, никаких действий для восстановления прав верующих и священнослужителей украинскими чиновниками принято не было, репрессии продолжаются и усиливаются, указал Мельников. "На основании Конвенции о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других, считаю, что никто не может подвергаться преследованиям по признаку веры", - добавляется в обращении. Мельников напомнил, что предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) был незаконно лишен гражданства Владимиром Зеленским, а сотни других православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028994586.html
https://ria.ru/20250709/upts-2028194005.html
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украина, иван мельников, владимир зеленский, антониу гуттереш, оон, служба безопасности украины, украинская православная церковь
Украина, Иван Мельников, Владимир Зеленский, Антониу Гуттереш, ООН, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
Правозащитники потребовали от ООН защитить каноническую УПЦ на Украине

Мельников призвал ООН принять меры против гонений киевского режима на УПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку обращение с требованием принять меры против гонений киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека несколько раз за последние годы публиковало доклады о дискриминации и нарушении прав православной Церкви на Украине… Прошу вас принять к сведению данную информацию, направить обращение для рассмотрения профильных комиссий и групп в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации и дальнейшего преследования представителей канонической православной Церкви, как в указанных конкретных случаях, так и в других случаях, а также содействовать в принятии УВКПЧ ООН и Генеральной Ассамблеей ООН предупредительных действий", - говорится в предоставленном им РИА Новости обращении.
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14 июля, 12:48
К сожалению, никаких действий для восстановления прав верующих и священнослужителей украинскими чиновниками принято не было, репрессии продолжаются и усиливаются, указал Мельников.
"На основании Конвенции о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других, считаю, что никто не может подвергаться преследованиям по признаку веры", - добавляется в обращении.
Мельников напомнил, что предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) был незаконно лишен гражданства Владимиром Зеленским, а сотни других православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В УПЦ призвали Зеленского отменить указ о лишении гражданства митрополита
9 июля, 17:42
 
УкраинаИван МельниковВладимир ЗеленскийАнтониу ГуттерешООНСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
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