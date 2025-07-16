https://ria.ru/20250716/ukraina-2029576896.html

На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину

На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину - РИА Новости, 16.07.2025

На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:48:00+03:00

2025-07-16T22:48:00+03:00

2025-07-16T22:48:00+03:00

в мире

украина

ольга стефанишина

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572950769_0:38:457:295_1920x0_80_0_0_4c06f8c2c3b094480f237c879e06ffeb.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции страны Ольги Стефанишиной, ее подозревают в злоупотреблении властью, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*. Он же ранее в среду сообщал, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства. "САП открыла уголовное производство против уже бывшего вице-премьера Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 УК Украины). Об этом идет речь в ответе НАБУ на мое обращение. Производство было открыто 11 июня 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что досудебное расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По его словам, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029336588.html

https://ria.ru/20250715/zelenskij-2029238961.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ольга стефанишина, алексей гончаренко, верховная рада украины