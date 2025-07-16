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На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину - РИА Новости, 16.07.2025
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22:48 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029576896.html
На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину
На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину - РИА Новости, 16.07.2025
На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:48:00+03:00
2025-07-16T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции страны Ольги Стефанишиной, ее подозревают в злоупотреблении властью, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*. Он же ранее в среду сообщал, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства. "САП открыла уголовное производство против уже бывшего вице-премьера Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 УК Украины). Об этом идет речь в ответе НАБУ на мое обращение. Производство было открыто 11 июня 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что досудебное расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По его словам, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029336588.html
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в мире, украина, ольга стефанишина, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Ольга Стефанишина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине завели дело на бывшего вице-премьера Стефанишину

Депутат Рады Гончаренко: на бывшего вице-премьера Стефанишину завели дело

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции страны Ольги Стефанишиной, ее подозревают в злоупотреблении властью, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
Он же ранее в среду сообщал, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства.
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"САП открыла уголовное производство против уже бывшего вице-премьера Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 УК Украины). Об этом идет речь в ответе НАБУ на мое обращение. Производство было открыто 11 июня 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что досудебное расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По его словам, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаОльга СтефанишинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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