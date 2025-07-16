https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439673.html

Российские пранкеры поговорили с французским депутатом от имени Порошенко*

Российские пранкеры поговорили с французским депутатом от имени Порошенко* - РИА Новости, 16.07.2025

Российские пранкеры поговорили с французским депутатом от имени Порошенко*

Глава комитета по иностранным делам Национального собрания (парламента) Франции Бруно Фукс заявил, что Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:42:00+03:00

2025-07-16T12:42:00+03:00

2025-07-16T12:42:00+03:00

украина

франция

россия

бруно фукс

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам Национального собрания (парламента) Франции Бруно Фукс заявил, что Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой возможность отправки войск на Украину для того, чтобы "прекращение огня соблюдалось", а мнение простых французов по этому вопросу не должно волновать руководство Франции. "Мы сами не рады. Но это борьба. Мы должны показать нашу решимость, особенно против русских. Это момент, который очень много обсуждается с британцами, с немцами и с поляками. Вопрос направления войск, чтобы это прекращение огня соблюдалось", - сказал Фукс в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале пранкеров. Политик утвердительно ответил на вопрос о готовности Парижа направить войска. "Да. Но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать", - отметил Фукс. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не должен заботиться о мнении французов относительно направления на Украину французских военнослужащих. "У президента больше нет выборов, потому что в 2027 году он не может быть кандидатом. Так что он не должен заботиться о мнении избирателей, когда речь идет об очень важных вопросах. Пять лет назад ситуация была иной", - отметил политик. "Я не уверен, что жители во Франции понимают это. Бюджеты в миллиарды для Украины. Или когда мы говорим, что мы должны, мы голосуем за миллиарды для Украины. Люди говорят во Франции, а как насчет нас? Нам также нужны деньги, чтобы изменить нашу жизнь. Зачем мы отправляем деньги на Украину? Так что они не полностью в состоянии понять, что мы вместе боремся за мир. Это предел нашего общественного мнения", - заключил Фукс. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, франция, россия, бруно фукс, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)