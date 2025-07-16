https://ria.ru/20250716/ukraina-2029418895.html

Правозащитник назвал число храмов, насильно отобранных у УПЦ

Правозащитник назвал число храмов, насильно отобранных у УПЦ - РИА Новости, 16.07.2025

Правозащитник назвал число храмов, насильно отобранных у УПЦ

Более 1300 храмов было насильно отобрано у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с 2014 года, говорится в поступившем в РИА Новости обращении... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:44:00+03:00

2025-07-16T11:44:00+03:00

2025-07-16T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 1300 храмов было насильно отобрано у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с 2014 года, говорится в поступившем в РИА Новости обращении вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку. "Регулярно на протяжении последних лет представители ряда украинских радикальных организаций и правоохранительных органов насильственно изгоняли священнослужителей и захватывали храмы представителей канонической православной Церкви, чтобы передать их более лояльным представителям другой церковной ветви - ПЦУ. С 2014 года было отобрано более 1300 церквей, а сейчас захвату подвергается одна из самых важных православных святынь и самый большой храмовый православный комплекс Украинской православной церкви - Киево-Печерская лавра. Более 220 монахов, проживающих там лишаются места жительства, в нарушение статей 8 и 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сотни священнослужителей подвергаются гонениям и незаконному преследованию, в отношении многих применяться физическая сила", - говорится в предоставленном РИА Новости обращении. Притеснения на территории Украины на представителей традиционной для этих мест канонической православной Церкви усиливаются, священники и прихожане подвергаются гонениям, нападениям, произвольным арестам, изъятию собственности церквей и даже убийствам и пыткам, отмечено в обращении. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250713/pretsedent-2028352777.html

https://ria.ru/20241117/soyuzniki-1984037092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, иван мельников, антониу гуттереш, владимир зеленский, оон, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц