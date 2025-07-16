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В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие
В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие - РИА Новости, 16.07.2025
В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие
Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:19:00+03:00
2025-07-16T08:19:00+03:00
2025-07-16T08:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Украинские СМИ сообщали, что ночью в Кривом Роге раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Разрушено промышленное предприятие... Было обесточено несколько районов города, водоснабжение было переведено на генераторы… (По состоянию - ред.) на утро, кроме нескольких абонентов, восстановлено электроснабжение", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. О каком предприятии идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие
Вилкул сообщил о разрушении промышленного предприятия в Кривом Роге