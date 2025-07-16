https://ria.ru/20250716/ukraina-2029376028.html

В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие

В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие - РИА Новости, 16.07.2025

В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие

Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:19:00+03:00

2025-07-16T08:19:00+03:00

2025-07-16T08:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

россия

днепропетровская область

александр вилкул

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Украинские СМИ сообщали, что ночью в Кривом Роге раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Разрушено промышленное предприятие... Было обесточено несколько районов города, водоснабжение было переведено на генераторы… (По состоянию - ред.) на утро, кроме нескольких абонентов, восстановлено электроснабжение", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. О каком предприятии идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

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днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, александр вилкул, вооруженные силы украины