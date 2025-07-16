https://ria.ru/20250716/ukraina-2029364801.html

Всемирный банк оценил состояние украинской экономики

Всемирный банк оценил состояние украинской экономики - РИА Новости, 16.07.2025

Всемирный банк оценил состояние украинской экономики

Экономика Украина с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году росла медленнее, чем у других постсоветских стран, а отрыв от России... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:14:00+03:00

2025-07-16T05:14:00+03:00

2025-07-16T06:19:00+03:00

экономика

украина

ссср

россия

всемирный банк

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экономика Украина с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году росла медленнее, чем у других постсоветских стран, а отрыв от России разросся с трех до почти 11 раз, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка. Верховный совет Украинской Советской Социалистической Республики 16 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая, в частности, провозглашала "экономическую самостоятельность" страны, а также планы самостоятельно создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы. Из СССР страна вышла на следующий год. В 1990 году Украина была второй крупнейшей экономикой в СССР - 395,1 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. Это было всего втрое меньше российского ВВП - 1,2 триллиона долларов. Однако с того момента украинская экономика выросла в номинальном выражении всего в 1,7 раза - худший результат среди всех стран постсоветского пространства. По итогам прошлого года она составила 656,5 миллиарда долларов. Например, Молдавия, у которой в 2024 году был самый маленький ВВП среди государств бывшего СССР, за это время приумножилась в 2,2 раза. Российский ВВП с 1990 по 2024 год вырос в 5,8 раза, что привело к увеличению разрыва с Украиной до почти 11 раз против трех. Одновременно экономика Казахстана, которая в 1990 году была втрое меньше украинской, теперь обогнала ее и составляет 840,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html

https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979145944.html

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ссср

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, ссср, россия, всемирный банк