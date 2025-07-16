Всемирный банк оценил состояние украинской экономики
ВБ: экономика Украины росла медленнее всех среди постсоветских стран
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экономика Украина с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году росла медленнее, чем у других постсоветских стран, а отрыв от России разросся с трех до почти 11 раз, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка.
Верховный совет Украинской Советской Социалистической Республики 16 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая, в частности, провозглашала "экономическую самостоятельность" страны, а также планы самостоятельно создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы. Из СССР страна вышла на следующий год.
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В 1990 году Украина была второй крупнейшей экономикой в СССР - 395,1 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. Это было всего втрое меньше российского ВВП - 1,2 триллиона долларов.
Однако с того момента украинская экономика выросла в номинальном выражении всего в 1,7 раза - худший результат среди всех стран постсоветского пространства. По итогам прошлого года она составила 656,5 миллиарда долларов.
Например, Молдавия, у которой в 2024 году был самый маленький ВВП среди государств бывшего СССР, за это время приумножилась в 2,2 раза.
Российский ВВП с 1990 по 2024 год вырос в 5,8 раза, что привело к увеличению разрыва с Украиной до почти 11 раз против трех. Одновременно экономика Казахстана, которая в 1990 году была втрое меньше украинской, теперь обогнала ее и составляет 840,5 миллиарда долларов.
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