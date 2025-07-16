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Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда
Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда - РИА Новости, 16.07.2025
Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду выступит с докладом на тему "Роль топливно-энергетического... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:28:00+03:00
2025-07-16T00:28:00+03:00
2025-07-16T00:28:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду выступит с докладом на тему "Роль топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития РФ", говорится в повестке. В начале пленарного заседания перед сенаторами выступит председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бен Салех Ас-Салех. В повестке заседания - закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Ожидается, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и зампред Счетной палаты Галина Изотова. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы - до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП. Также в повестке - законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медстрахования за 2024 год. Сенаторы также рассмотрят закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля. Сенаторы рассмотрят поправки в закон "Об образовании", касающиеся такой формы образовательной деятельности, как профессионалитета и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. Кроме того, будут обсуждаться изменения в Уголовный кодекс РФ в части уточнения уголовной ответственности за оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. В ходе заседания сенаторы рассмотрят вопросы о назначении Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного Суда РФ. Их кандидатуры представит председатель КС Валерий Зорькин. В повестке заседания также - ратификация Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан, закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества Независимых Государств".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей цивилев, антон силуанов, галина изотова, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, Галина Изотова, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Совет Федерации РФ
Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда
Цивилев расскажет в Совфеде о роли ТЭК в достижении национальных целей развития
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду выступит с докладом на тему "Роль топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития РФ", говорится в повестке.
В начале пленарного заседания перед сенаторами выступит председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бен Салех Ас-Салех.
В повестке заседания - закон об исполнении федерального бюджета РФ
за 2024 год. Ожидается, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов
и зампред Счетной палаты Галина Изотова
.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы - до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП.
Также в повестке - законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медстрахования за 2024 год.
Сенаторы также рассмотрят закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля.
Сенаторы рассмотрят поправки в закон "Об образовании", касающиеся такой формы образовательной деятельности, как профессионалитета и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
Кроме того, будут обсуждаться изменения в Уголовный кодекс РФ в части уточнения уголовной ответственности за оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции.
В ходе заседания сенаторы рассмотрят вопросы о назначении Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного Суда РФ. Их кандидатуры представит председатель КС Валерий Зорькин
.
В повестке заседания также - ратификация Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан, закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества Независимых Государств".