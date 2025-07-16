https://ria.ru/20250716/tramp-2029539779.html

Трамп не связан со скандалом вокруг Эпштейна, заявил экс-адвокат

Трамп не связан со скандалом вокруг Эпштейна, заявил экс-адвокат - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп не связан со скандалом вокруг Эпштейна, заявил экс-адвокат

Президент США Дональд Трамп никак не связан со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна и прекратил общение с ним задолго до своего первого президентского... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:11:00+03:00

2025-07-16T18:11:00+03:00

2025-07-16T18:11:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп никак не связан со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна и прекратил общение с ним задолго до своего первого президентского срока, заявил бывший адвокат Эпштейна Алан Дершовиц. "Открытые данные свидетельствуют, что Эпштейн и господин Трамп познакомились много лет назад. Эти отношения прекратились, когда господин Трамп, судя по всему, запретил Эпштейну появляться в (своей резиденции - ред.) Мар-а-Лаго задолго до того, как стал президентом. Я не видел ничего неподобающего или даже неоднозначного со стороны господина Трампа", - написал Дершовиц в комментарии для газеты Wall Street Journal. Адвокат добавил, что, по его данным, у Эпштейна никогда не было списка клиентов, однако некоторые предположительные жертвы знакомых Эпштейна в своих показаниях называли их "клиентами". По словам Дершовица, ему известны имена тех, кого именно обвиняют жертвы, однако достоверно неизвестно, правдивы ли эти обвинения. Как сообщил Дершовиц, он абсолютно уверен, что Эпштейн никогда не работал на разведку, несмотря на слухи о том, что он якобы был агентом "Моссада". ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В начале июля Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029514794.html

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в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп