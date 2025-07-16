Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов
Трамп назвал обвинения в связях с финансистом Эпштейном новой аферой демократов
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман.
"Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём "аферой Джеффри Эпштейна", и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Он заявил, что СМИ и демократы, "голодные до успеха", пытаются навязать повестку о "сфабрикированной афере" вместо обсуждения достижений его администрации.
"Пусть эти слабаки продолжают делать работу демократов. Даже не думайте обсуждать наши невероятные и беспрецедентные успехи — я больше не хочу их поддержки!" — добавил он.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.