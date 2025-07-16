https://ria.ru/20250716/tramp-2029514794.html

Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов

Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:50:00+03:00

2025-07-16T16:50:00+03:00

2025-07-16T16:57:00+03:00

дональд трамп

джеффри эпштейн

в мире

сша

демократическая партия сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028552687_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a80e90e30de48dcfba9fc9987004c628.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман."Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём "аферой Джеффри Эпштейна", и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Он заявил, что СМИ и демократы, "голодные до успеха", пытаются навязать повестку о "сфабрикированной афере" вместо обсуждения достижений его администрации."Пусть эти слабаки продолжают делать работу демократов. Даже не думайте обсуждать наши невероятные и беспрецедентные успехи — я больше не хочу их поддержки!" — добавил он.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029169256.html

https://ria.ru/20250714/epstin-2028943275.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, джеффри эпштейн, в мире, сша, демократическая партия сша