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Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов - РИА Новости, 16.07.2025
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16:50 16.07.2025 (обновлено: 16:57 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029514794.html
Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов
Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:50:00+03:00
2025-07-16T16:57:00+03:00
дональд трамп
джеффри эпштейн
в мире
сша
демократическая партия сша
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман."Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём "аферой Джеффри Эпштейна", и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Он заявил, что СМИ и демократы, "голодные до успеха", пытаются навязать повестку о "сфабрикированной афере" вместо обсуждения достижений его администрации."Пусть эти слабаки продолжают делать работу демократов. Даже не думайте обсуждать наши невероятные и беспрецедентные успехи — я больше не хочу их поддержки!" — добавил он.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029169256.html
https://ria.ru/20250714/epstin-2028943275.html
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дональд трамп, джеффри эпштейн, в мире, сша, демократическая партия сша
Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, В мире, США, Демократическая партия США
Трамп назвал обвинения в связях с Эпштейном аферой демократов

Трамп назвал обвинения в связях с финансистом Эпштейном новой аферой демократов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман.
"Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём "аферой Джеффри Эпштейна", и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп растерян после расследования дела Эпштейна, заявил его биограф
15 июля, 09:45
Он заявил, что СМИ и демократы, "голодные до успеха", пытаются навязать повестку о "сфабрикированной афере" вместо обсуждения достижений его администрации.
"Пусть эти слабаки продолжают делать работу демократов. Даже не думайте обсуждать наши невероятные и беспрецедентные успехи — я больше не хочу их поддержки!" — добавил он.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заключенный Джеффри Эпстин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
СМИ: подруга Эпштейна готова выступить перед конгрессом США по его делу
14 июля, 09:07
 
Дональд ТрампДжеффри ЭпштейнВ миреСШАДемократическая партия США
 
 
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