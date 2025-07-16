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Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным - РИА Новости, 16.07.2025
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01:54 16.07.2025 (обновлено: 02:34 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tramp-2029352447.html
Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным
Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным - РИА Новости, 16.07.2025
Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным
Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:54:00+03:00
2025-07-16T02:34:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
нью-йорк (город)
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних."Я не понимаю, почему они так заинтересованы. Он давно умер. Он никогда не играл большой роли. Я не понимаю этого интереса и увлечения", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.Трамп выразил мнение, что дело Эпштейна "довольно скучное". При этом президент США заявил, что не возражает против раскрытия "подтвержденной информации".Ранее Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250716/ssha-2029351302.html
https://ria.ru/20250713/tramp-2028824508.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, нью-йорк (город), пенсильвания
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Нью-Йорк (город), Пенсильвания
Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным

Трамп не понимает интереса общественности к скучному делу финансиста Эпштейна

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
"Я не понимаю, почему они так заинтересованы. Он давно умер. Он никогда не играл большой роли. Я не понимаю этого интереса и увлечения", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос
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Трамп выразил мнение, что дело Эпштейна "довольно скучное". При этом президент США заявил, что не возражает против раскрытия "подтвержденной информации".
Ранее Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов
13 июля, 00:35
 
В миреСШАДональд ТрампДжеффри ЭпштейнНью-Йорк (город)Пенсильвания
 
 
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