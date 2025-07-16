https://ria.ru/20250716/tramp-2029352447.html

Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным

Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:54:00+03:00

2025-07-16T01:54:00+03:00

2025-07-16T02:34:00+03:00

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних."Я не понимаю, почему они так заинтересованы. Он давно умер. Он никогда не играл большой роли. Я не понимаю этого интереса и увлечения", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.Трамп выразил мнение, что дело Эпштейна "довольно скучное". При этом президент США заявил, что не возражает против раскрытия "подтвержденной информации".Ранее Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, нью-йорк (город), пенсильвания