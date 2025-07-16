https://ria.ru/20250716/svschennik-2029507851.html

Священник-музыкант призвал не идти на компромиссы в искусстве ради денег

Священник-музыкант призвал не идти на компромиссы в искусстве ради денег - РИА Новости, 16.07.2025

Священник-музыкант призвал не идти на компромиссы в искусстве ради денег

Выступивший на первом бардовском фестивале "Русский характер" священник-музыкант Илия Туренко в интервью РИА Новости призвал артистов не идти на компромиссы в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:30:00+03:00

2025-07-16T16:30:00+03:00

2025-07-16T16:30:00+03:00

религия

вязники

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санкт-петербург

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Выступивший на первом бардовском фестивале "Русский характер" священник-музыкант Илия Туренко в интервью РИА Новости призвал артистов не идти на компромиссы в искусстве ради денег, отметив, что настоящее искусство всегда говорит о Боге. Клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия Русской православной церкви) иерей Илия Туренко и композитор, лауреат международного конкурса "Виртуозы гитары" Сергей Шумаков сыграли дуэтом на электрогитарах инструментальные композиции собственного сочинения на фестивале авторской песни "Русский характер", который прошел впервые этим летом в городе Вязники Владимирской области. Вязники - родина Алексея Фатьянова, знаменитого поэта и участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен. Фестиваль собрал 400 конкурсных заявок, десятки известных и начинающих авторов и исполнителей из разных регионов страны, тысячи слушателей. "Не размениваться на мелочи и вдохновляться прекрасной музыкой, заниматься ею по-настоящему, по-честному. Настоящее искусство – всегда о Боге. Это неисчерпаемый колодец. Не надо искать зарабатывания денег, потому что это все портит, не надо компромиссов, а надо искать всегда настоящее в искусстве", - сказал отец Илия РИА Новости в ответ на вопрос о пожеланиях современным музыкантам, авторам, исполнителям и слушателям. По его словам, когда люди интересуются "честным, настоящим искусством", а "не какими-то провокативными вещами", то "это всегда о Боге будет". "Даже если не прямо в лоб и не в каждой строчке слово "Бог". Разве Достоевский не о Боге? Разве Толстой не о Боге?.. Протоиерей Олег Скобля, настоятель храма в Санкт-Петербурге, - прекрасный музыкант и певец – и думаю, он очень большое число людей привел к вере… Это еще одна форма проповеди", - убежден священник. Отвечая на вопрос о стереотипных взглядах на совместимость электрогитары со священным саном, он отметил, что "можно проповедь произнести с амвона неудачно, а можно очень хорошо сказать, и так же можно взять гитару и спеть гадость, а можно спеть очень хорошие песни". "Я - за хорошую музыку, за настоящее искусство. У меня первое высшее образование художественное, меня учили отличать красоту", - добавил Туренко. Он рассказал, что музыку слушал и играл с детства, но в период взросления сделал перерыв. "В какой-то момент я осознал, что происходит взросление и нужно понять, кто я такой, какое место в моей жизни занимает Бог, нужно навести порядок у себя в душе, в сердце, в голове. И тогда я от всего вообще отказался и на гитаре не играл", - поделился собеседник агентства. Сейчас он иногда играет концерты по просьбам прихожан. Кроме того, в гитарном дуэте с Сергеем Шумаковым работает над завершением акустического альбома. "У меня 10 детей и служение, у Сергея двое детей и работа – и, чтобы дописать альбом, надо найти время, оторвать его от семьи, от отдыха... Но это энтузиазм, радость и счастье", - заключил священник.

https://ria.ru/20250628/festival-2026052530.html

https://ria.ru/20250627/festival-2025877198.html

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вязники, владимирская область, санкт-петербург, русская православная церковь