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Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин" - РИА Новости, 16.07.2025
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03:30 16.07.2025 (обновлено: 03:31 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/sud-2029358714.html
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин" - РИА Новости, 16.07.2025
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"
Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:30:00+03:00
2025-07-16T03:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет."Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным… назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Николай Карамзин" сроком на 90 (девяносто) суток", - сказано в документах.Уточняется, что срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности - 5 июля 2025 года.Специалисты Роспотребнадзора, как уточняли в самом ведомстве, в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028208586.html
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происшествия, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"

Суд приостановил работу теплохода, где пассажиры заразились норовирусом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧетырехпалубный речной пассажирский теплоход "Николай Карамзин" на причале Северного речного вокзала в Москве
Четырехпалубный речной пассажирский теплоход Николай Карамзин на причале Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Четырехпалубный речной пассажирский теплоход "Николай Карамзин" на причале Северного речного вокзала в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.
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"Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным… назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Николай Карамзин" сроком на 90 (девяносто) суток", - сказано в документах.
Уточняется, что срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности - 5 июля 2025 года.
Специалисты Роспотребнадзора, как уточняли в самом ведомстве, в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.
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