https://ria.ru/20250716/sud-2029358714.html
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин" - РИА Новости, 16.07.2025
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"
Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:30:00+03:00
2025-07-16T03:30:00+03:00
2025-07-16T03:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет."Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным… назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Николай Карамзин" сроком на 90 (девяносто) суток", - сказано в документах.Уточняется, что срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности - 5 июля 2025 года.Специалисты Роспотребнадзора, как уточняли в самом ведомстве, в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028208586.html
https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"
Суд приостановил работу теплохода, где пассажиры заразились норовирусом
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор
сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин
", курсирующем по маршруту Москва
- Санкт-Петербург
- Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.
"Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным… назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Николай Карамзин" сроком на 90 (девяносто) суток", - сказано в документах.
Уточняется, что срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности - 5 июля 2025 года.
Специалисты Роспотребнадзора, как уточняли в самом ведомстве, в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.