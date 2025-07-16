https://ria.ru/20250716/sud-2029358714.html

Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"

Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин" - РИА Новости, 16.07.2025

Суд приостановил работу теплохода "Николай Карамзин"

Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:30:00+03:00

2025-07-16T03:30:00+03:00

2025-07-16T03:31:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936017390_0:5:3622:2042_1920x0_80_0_0_e66c1cac17de62331b02dd0d20165b34.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Москве на 90 суток приостановил работу теплохода "Николай Карамзин", где ранее выявили 37 человек с норовирусом, из-за нарушения санитарных правил, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере "Николай Карамзин", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания - норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет."Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство" виновным… назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Николай Карамзин" сроком на 90 (девяносто) суток", - сказано в документах.Уточняется, что срок исчисляется с момента фактического приостановления деятельности - 5 июля 2025 года.Специалисты Роспотребнадзора, как уточняли в самом ведомстве, в ходе проводимых мероприятий выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов. При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028208586.html

https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество