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Стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11 процентов
Стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11 процентов - РИА Новости, 16.07.2025
Стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11 процентов
Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране, заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:46:00+03:00
2025-07-16T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране, заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. "Увеличение стоимости (обучения - ред.) выше уровня, который установлен в законе, возможно только, по сути, на первый курс. По первому курсу необходимо отметить несколько важных моментов. Прежде всего, общее увлечение у нас цен, которые мы фиксируем по результатам мониторинга, это порядка 11% в среднем по стране", - сказал Омельчук на комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Он добавил, что в 2025 году сохраняется беспрецедентная доступность высшего бесплатного образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. "У нас 60% выпускников имеют возможность поступить на очное бюджетное образование в университеты Российской Федерации", - заключил замглавы Минобрнауки РФ.
https://ria.ru/20250423/obrazovanie-2012774677.html
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общество, россия, госдума рф, приемная кампания в вузы, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Приемная кампания в вузы, Социальный навигатор, СН_Образование
Стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11 процентов
Омельчук: стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11%