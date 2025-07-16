https://ria.ru/20250716/ssha-2029351302.html

Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос

Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос - РИА Новости, 16.07.2025

Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос

Половина американцев осталась недовольна объемом информации, опубликованной властями США по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:40:00+03:00

2025-07-16T01:40:00+03:00

2025-07-16T01:40:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

флорида

джеффри эпштейн

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Половина американцев осталась недовольна объемом информации, опубликованной властями США по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, свидетельствуют результаты исследования компании SSRS для телеканала CNN. Ранее Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. Согласно результатам опроса, 50% американцев заявили, что они недовольны объемом информации, которую власти США опубликовали по делу Эпштейна. Лишь 3% опрошенных остались довольны количеством опубликованных сведений. Опрос также показал, что недовольными предоставленной информацией остались 56% респондентов-демократов и 40% респондентов-республиканцев. Опрос проводился с 10 по 13 июля среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,5 процентных пункта. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250712/epshteyn-2028705466.html

https://ria.ru/20250713/tramp-2028824508.html

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нью-йорк (город)

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн