https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029370157.html

Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились

Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились - РИА Новости, 16.07.2025

Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились

Украинские военные предприняли множество попыток вернуть контроль над недавно освобожденным Дачным в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:48:00+03:00

2025-07-16T06:48:00+03:00

2025-07-16T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные предприняли множество попыток вернуть контроль над недавно освобожденным Дачным в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан", участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Малой". "С момента освобождения населенного пункта противник предпринимал случаи нападения и перехватил инициативу в свои руки. Но все было для них неудачным. Были попытки зайти в населенный пункт (Дачное — ред.). Мы работаем очень оперативно и днем, и ночью, все было неудачно. Попыток было много, но в целом ничего пользы никакой для них не принесло", — сказал "Малой". По его словам, ВСУ бросали боевые бронемашины (ББМ) с пехотой, чтобы закрепиться на утраченных позициях. "Подъезжали на определенные позиции в "зеленках", подъезжали на ББМ, по 5-7 человек высаживают. Наша разведка это все обнаруживает, и мы вылетаем разбирать пехоту", — добавил он. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность