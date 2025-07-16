https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029370157.html
Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились
Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились - РИА Новости, 16.07.2025
Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились
Украинские военные предприняли множество попыток вернуть контроль над недавно освобожденным Дачным в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:48:00+03:00
2025-07-16T06:48:00+03:00
2025-07-16T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c69be50c0d3f7f0b452d64eca7f75a63.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные предприняли множество попыток вернуть контроль над недавно освобожденным Дачным в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан", участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Малой". "С момента освобождения населенного пункта противник предпринимал случаи нападения и перехватил инициативу в свои руки. Но все было для них неудачным. Были попытки зайти в населенный пункт (Дачное — ред.). Мы работаем очень оперативно и днем, и ночью, все было неудачно. Попыток было много, но в целом ничего пользы никакой для них не принесло", — сказал "Малой". По его словам, ВСУ бросали боевые бронемашины (ББМ) с пехотой, чтобы закрепиться на утраченных позициях. "Подъезжали на определенные позиции в "зеленках", подъезжали на ББМ, по 5-7 человек высаживают. Наша разведка это все обнаруживает, и мы вылетаем разбирать пехоту", — добавил он. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982141522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cf2d4c51a61a21443fc1bc477e2559d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Попытки ВСУ вернуть Дачное в Днепропетровской области провалились
ВСУ предпринимали много попыток вернуть контроль над Дачным, но они провалились