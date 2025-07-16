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СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки

СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки - РИА Новости, 16.07.2025

СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:54:00+03:00

2025-07-16T17:54:00+03:00

2025-07-16T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки. В настоящее время предусмотрено наказание только за совершение указанных деяний в отношении немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками. Одобренный сенаторами закон распространяет наказание также на табачную и никотинсодержащую продукцию. Кроме того, законом устанавливается ответственность за совершение деяний, связанных с изготовлением в целях сбыта, сбытом либо использованием поддельных средств идентификации для маркировки алкогольной или табачной продукции.

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совет федерации рф, россия, курение, торговля, общество, сигареты, здоровье - общество, здоровье