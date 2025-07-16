Рейтинг@Mail.ru
СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 16.07.2025 (обновлено: 17:56 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/sovfed-2029534988.html
СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки
СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки - РИА Новости, 16.07.2025
СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:54:00+03:00
2025-07-16T17:56:00+03:00
совет федерации рф
россия
курение
торговля
общество
сигареты
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_241a2d8f068a0e4e84089b7b54b19453.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки. В настоящее время предусмотрено наказание только за совершение указанных деяний в отношении немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками. Одобренный сенаторами закон распространяет наказание также на табачную и никотинсодержащую продукцию. Кроме того, законом устанавливается ответственность за совершение деяний, связанных с изготовлением в целях сбыта, сбытом либо использованием поддельных средств идентификации для маркировки алкогольной или табачной продукции.
https://ria.ru/20250716/volodin-2029495471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_570fbae760944ea9be84d40b454b0da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, россия, курение, торговля, общество, сигареты, здоровье - общество, здоровье
Совет Федерации РФ, Россия, Курение, Торговля, Общество, Сигареты, Здоровье - Общество, Здоровье
СФ поддержал уголовное наказание за продажу табачных изделий без маркировки

СФ одобрил закон о наказании за продажу немаркированной табачной продукции

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки.
В настоящее время предусмотрено наказание только за совершение указанных деяний в отношении немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками. Одобренный сенаторами закон распространяет наказание также на табачную и никотинсодержащую продукцию.
Кроме того, законом устанавливается ответственность за совершение деяний, связанных с изготовлением в целях сбыта, сбытом либо использованием поддельных средств идентификации для маркировки алкогольной или табачной продукции.
Покурить – это плохой пример – Володин призвал главу Минстроя изживать вредную привычку - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Володин призвал главу Минстроя бросить курить
Вчера, 15:35
 
Совет Федерации РФРоссияКурениеТорговляОбществоСигаретыЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала