https://ria.ru/20250716/shtraf-2029394666.html

В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП

В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП - РИА Новости, 16.07.2025

В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП

Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:16:00+03:00

2025-07-16T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию."Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин.Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации."Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", - констатировал парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029269114.html

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совет федерации рф, общество, технологии, россия, госдума рф