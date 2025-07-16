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В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП - РИА Новости, 16.07.2025
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10:16 16.07.2025 (обновлено: 10:24 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029394666.html
В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП
В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП - РИА Новости, 16.07.2025
В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП
Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:16:00+03:00
2025-07-16T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию."Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин.Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации."Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", - констатировал парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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совет федерации рф, общество, технологии, россия, госдума рф
Совет Федерации РФ, Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Совфеде рассказали о штрафах в случае принятия поправок в КоАП

Шейкин: россияне не будут оштрафованы за вход на заблокированные ресурсы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации.
"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", - констатировал парламентарий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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15 июля, 16:06
 
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